El sistema financiero global sigue en alerta tras perder U$S465.000 millones

Temor a un corralito

Los ecos en Europa

Tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank y rescates millonarios a Credit Suisse y a First Republic, el temor se apoderó del sector financiero mundial con pérdidas que ya alcanzaron los US$ 465.000 millones en sus cotizaciones y un llamado de alerta a las autoridades, que deliberan entre darle un alivio al sector o continuar con su batalla contra la inflación.Todo comenzó hace dos años. Con tasas cercanas a cero para impulsar a las economías tras el golpe que supuso la crisis causada por la pandemia de coronavirus, bancos como el estadounidense SVB invirtieron los depósitos de sus clientes en bonos a largo plazo del Tesoro.Tanto SVB -el decimosexto banco más grande de EEUU- como Signature se especializaban en una cartera definida de clientes: lasDicho sector de la economíaPero con una inflación que alcanzó récords inéditos en 40 años, los principales bancos centrales del mundo como la Reserva Federal (FED) iniciaron un fuerte ajuste monetario, de los más veloces en la historia, llevando la tasa de interés, en el caso de la FED, a un rango de entre 4,75% y 5% en un año.Esto fue un golpe para bancos como SVB: sus clientes, que dependen del financiamiento al no tener rentabilidad en las primeras etapas de su actividad, tuvieron que recurrir a sus depósitos, y el banco, para poder respaldar esa hemorragia, se vio obligado a vender los bonos haciéndolo a a pérdida, pues habían perdido gran parte de su valor tras la suba de tasas.Se cree queTras anunciar una pérdida de US$ 1.800 millones en el primer trimestre, SVB comenzó a sufrir una fuerte corrida que vació un cuarto de sus arcas en 48 horas; lo cual termino derivando el pasado viernes 10 en la intervención bajo control federal del banco en lo que fue la mayor caída desde la de Lehman Brothers en 2008.Una corrida similar impactó posteriormente a los depósitos de Signature, el cual también terminó siendo intervenido.Frente al, el Gobierno prometió que todos los clientes de los dos bancos iban a poder uso de sus depósitos, incluso los superiores a los US$ 250.000, que por ley, no están asegurados, algo que -aseguró la secretaría del Tesoro, Janet Yellen- será excepcional.El propio presidente de los EEUU, Joe Biden reiteró en diversas oportunidades esta semana que los depósitos estaban a salvo y prometió hacer "todo lo que sea necesario" para augurar al sistema bancario.En un capitulo aparte y más allá del contexto macro,. Los directivos del SVB están siendo investigados, entre otros motivos, por vender US$ 3,6 millones en acciones antes de su colapso, mientras que la FED relevará si hubo fallos en la supervisión del banco.Por otro lado, la FED puso a deposición fondos adicionales y facilitó los prestamos a los bancos para garantizar la liquidez de sus clientesMientras tanto,La entidad suiza, golpeada desde hace años por la corrupción, actividades ilegales de sus clientes y la exposición de sus inversiones a fondos colapsados, reconoció esta semana "debilidades" en sus controles internos y una corrida de más de US$ 100.000 millones en los ultimos meses.Ni dicho rescate ni el del también estadounidense First Republic evitaron otro dìa de pérdidas ayer en la bolsa.El riesgo sistémico del Credit Suisse -se trata de uno de los 30 bancos sistémicamente relevantes en el mundo según el Consejo de Estabilidad Financiera internacional y tiene una hoja de balance que duplica a la que tenia Lehman Brothers cuando cayó- llevó a una inyección de US$ 54.000 millones por parte del banco central, mientras se le busca una salida.Según el diario británico Financial Times, UBS,La mirada también estará puesta en la reunión monetaria de la Reserva Federal (FED) del próximo martes y miércoles.