River irá en busca de la punta ante Sarmiento en Junín

a esta fechaeste domingoProfesional, que pelea por la permanencia, en el marco de la octava jornada de la Liga Profesional.El encuentro comenzará a las 21.30, en el estadio Eva Perón de Junín, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Ariel Penel.River suma 15 puntos en el campeonato, apenas uno menos que el líder, San Lorenzo -jugará el lunes ante Newell's en Rosario-, y viene de ganarle con contundencia a Lanús (2-0) y a Godoy Cruz de Mendoza (3-0) de visitante y local, respectivamente.El equipo de Martín Demichelis pareció hallar el funcionamiento desde el cambio de esquema del doble delantero centro al 4-2-3-1, con Lucas Beltrán -tres tantos- como referente de área.Por su parte, Sarmiento, de andar irregular, suma ocho unidades y tendrá la obligación de sumar en su casa donde apenas ganó uno (4-1 a Rosario Central) y perdió otros dos (1-0 con San Lorenzo y 5-3 ante Barracas Central).Además, el promedio lo acecha, tiene a Platense pisándole los talones y debe evitar estar en la zona baja también de la tabla general, donde se juega una de las plazas para irse a la Primera Nacional.Sarmiento puso en venta 10.000 localidades para quienes no son socios, como sucede en todos los otros partidos en el Eva Perón, a un valor de 10.000 pesos la general; 15.000 la platea descubierta y 20.000 la platea cubierta.Hasta el momento se vendieron 3.000 generales, se agotaron las descubiertas y de las plateas cubiertas solamente quedaba un remanente de 50, según le informaron a Télam desde la institución.Los hinchas que quieran presenciar el partido podrán concurrir este sábado hasta las 17 y el domingo entre 9 y 15 a la secretaría ubicada en calle Gandini y Necochea para conseguir sus tickets.El club no tendrá lugar para neutrales, sino que todos irán a la misma tribuna con los socios de Sarmiento y se venderán como máximo tres entradas por persona y en efectivo.En relación al trabajo de la semana,"Deberá realizar tratamiento médico y fisiokinésico permaneciendo inactivo entre 10 y 12 días, acorde a la evolución", informó el club en un breve comunicado.Es por eso que el mediocampista uruguayo no será parte de la delegación que viajará este domingo a Junín, en horas matutinas, para alojarse en un hotel céntrico y en la tarde trasladarse al estadio.A partir de la ausencia de Nicolás De La Cruz es que se le abrieron dos opciones concretas a Martín Demichelis, ya sea la presencia del atacante colombiano Miguel Borja para volver al 4-4-2 en una cancha chica o utilizar a Esequiel Barco, de buen ingreso con Godoy Cruz y una de las figuras del último partido en Junín en 2022.Ambas opciones son positivas, ya que Borja volvió a convertir contra Racing de Córdoba en Copa Argentina y le recordó al DT su jerarquía, y en el caso de Barco viene en una levantada marcada con mayor confianza al último semestre del ciclo de Marcelo Gallardo.Por su parte,El primero en seria duda es Emiliano Méndez, quien no se entrenó en estos días por un fuerte estado gripal, siendo pieza clave en todo el ciclo del director técnico. Su potencial reemplazante es el colombiano Harrinson Mancilla.Lo mismo pasa con el lateral derecho Gonzalo Bettini, ausente este viernes y sábado por una sobrecarga, y se perfila en su lugar el uruguayo Jean Pierre Rosso.Finalmente, en la parte ofensiva, Lisandro López y Javier Toledo presentaron molestias en las últimas horas y se entrenaron diferenciados los cinco días, por lo que no se sabe si habrá modificación de sistema o irá Juan Kaprof desde el arranque.La última vez que Sarmiento recibió a River fue el 30 de abril del año pasado cuando el por entonces equipo de Marcelo Gallardo se impuso contundentemente por 7 a 0, con los campeones mundiales Franco Armani -repetirá presencia-, Julián Álvarez y Enzo Fernández en el equipo titular.: Sebastián Meza; Jean Pierre Rosso, Juan Insaurralde, Alejandro Donatti y Gabriel Díaz; Fernando Martínez y Harrinson Mancilla; Lucas Melano y David Gallardo; Luciano Gondou y Juan Kaprof. DT: Israel Damonte.: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendo y Enzo Pérez; "Nacho" Fernández, Barco o Borja y José Paradela; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.Árbitro: Ariel Penel.Cancha: Sarmiento.Hora: 21.30.TV: TNT Sports.