Entregaron los premios "Tato" Pavlovsky al comenzar la Semana de la Memoria

Bauer pidió "recordar a Tato Pavlosky, un ser humano extraordinario, un artista integral". Twitter Horacio Pietragalla

"Tato" Pavlovsky fue pionero del psicodrama en América Latina. Foto Daniel Darras.

La dramaturga Griselda Gambaro recibió el premio "Tato" Pavlovsky. Twitter Horacio Pietragalla

Gieco: "Vi todas sus obras y en mi último disco hay una canción que está inspirada en la obra Rojos Globos Rojos. Twitter Horacio Pietragalla

Heredia: "Quizás el premio más grande que recibí fue pertenecer a las listas negras de este país". Twitter Horacio Pietragalla

Los cantantes y compositoresrecibieron el, que se otorga a personalidades del mundo de la cultura por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, en un acto en el, ubicado en la exESMA, con el que se dio inicio a las actividades de la Semana de la Memoria.También fueron premiados la dramaturga, el actor, y el poeta y periodista, en el marco del evento que fue presidido por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.Pietragalla Corti destacó la figura de Pavlosky y contó que tuvo la "suerte de conocerlo después de una función de Teatro x la Identidad" en la que le "transmitió un gran cariño. y empecé a tener una relación con él y a conocer su historia, su exilio"."Para nosotros es importante poder homenajear a las víctimas que transformaron la persecución, el exilio y el dolor en arte y en resistencia", añadió el funcionario.En el mismo sentido,, y agradeció a las Madres de Plaza de Mayo "por su presencia, por recordar aquí siempre a nuestros 30.000 desaparecidos, nuestros compañeros y compañeras, muchos de ellos artistas".Luego, al recibir el premio, Gieco contó que también conocía a Pavlosky y detalló: "Vi todas sus obras y en mi último disco hay una canción que está inspirada en la obra ´Rojos Globos Rojos, que él hizo con Norman Briski´.Por su parte, Heredia agradeció la distinción y consideró que "quizás el premio más grande que recibí fue pertenecer a las listas negras de este país"."Sufrí dos exilios al igual que muchos de los compañeros que están aquí presentes y creo que el honor que me ha otorgado la vida es tener la posibilidad de acompañar a las Madres de Plaza de Mayo, la columna vertebral de esta democracia", afirmó.En tanto, Boccanera expresó que es "un gran honor recibir este reconocimiento que lleva el nombre de un emblema de la militancia cultural" así como "recibirlo en esta casa de la memoria de otro gran luchador de la justicia social, Haroldo Conti".A su turno, Fernández de Rosa dijo emocionado que "es muy difícil difícil recibir un premio como este, que agradezco profundamente, sin que pase por la cabeza de uno los innumerables compañeros que hoy no están" porque "uno siente la obligación moral de representarlos. Son ellos son los que deberían estar premiados".En tanto, Gambaro no pudo asistir al evento y en su lugar recibió el premio su productora Gracia Rodríguez, quien leyó un emotivo texto de la autora referido a la dictadura cívico-militar.La ceremonia culminó con un recital de Gieco y Heredia con sus canciones más populares y estuvieron también las Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida, Clara Weinstein y Herenia Sánchez de Viamonte.Asistieron además Rosario Lufrano y Osvaldo Santoro, presidenta y vice de Radio y Televisión Argentina; y Jorge Marrale, presidente de SAGAI.Por la secretaría estuvieron la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro, y la directora del Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti", Lola Berthet; junto referentes de organismos de Derechos Humanos.Los premios Pavlovsky fueron instituidos en 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el objetivo de promover la construcción de memoria y visibilizar la estrecha relación entre el mundo de la cultura y los derechos humanos.La distinción lleva el nombre de Eduardo "Tato" Pavlovsky en homenaje al dramaturgo, psicoanalista, actor y autor de piezas memorables de la escena nacional como "El señor Galindez", "Potestad" y "La muerte de Marguerite Duras".Tato nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933 y fue pionero del psicodrama en América Latina. En 1978, tras la persecución de los grupos de tareas, se exilió en España, retornando a la Argentina una vez recuperada la democracia. Falleció en 2015, a sus 81 años.