Lenín Moreno deberá presentarse cada 15 días en la Justicia de Ecuador

Moreno es investigado en una causa por cohecho.

A partir del lunes Moreno y su esposa deben presentarse a la sala correspondiente cada 15 días.

(CNJ)negó en las últimas horas un recurso de habeas corpus solicitado por el expresidente de Ecuador, con el que pretendían ser exonerados de presentarse periódicamente en el juzgado que investiga una causa de cohecho en su contra.Moreno y González son investigados, junto con otras 35 personas, en el caso Sinohydro, cuyo perjurio económico asciende a más de 75 millones de dólares.La defensa del expresidente presentó esta solicitud alegando que la mala salud del exmandatario, quecomo(OEA) no le permite realizar el viaje a Quito, informó la agencia de noticias Europa Press.El recurso de habeas corpus permite que una persona detenida o privada de su libertad, que considere que su arresto es ilegal o no está lo suficientemente justificado, pueda ser llevado de inmediato ante la autoridad jurídica correspondiente para que resuelva la situación de legalidad o ilegalidad de la detención., incomunicados o sometidos a tratos degradantes, por lo que decidieron que no corresponde la solicitud del habeas corpus.De esta manera, a partir del lunes próximo deberán comenzar a presentarse a la sala correspondiente cada 15 días.El caso estalló en 2019 cuando se publicó una investigación periodística en la que se involucró a un hermano de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en España.El informe reveló presuntos nexos entre Moreno y una empresa offshore, que llevaron a la Fiscalía a investigar si el exmandatario había recibido sobornos durante su paso por la vicepresidencia de Ecuador (2007-2017), cuando Rafael Correa era el Presidente.