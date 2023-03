Saintout: "Cristina es la mejor candidata, la mejor conducción y el mejor proyecto"

Florencia Saintout preside el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires . Foto: Twitter

La presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, sostuvo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “es la mejor candidata, la mejor conducción y el mejor proyecto”, de cara a los comicios de este año,“Cristina está diciendo que está proscripta, tenemos que generar las condiciones para que sea candidata y podamos ganar las elecciones”, dijo la funcionaria bonaerense durante un acto desarrollado en la sede del PJ platense y agregó: “Tenemos la mejor candidata, tenemos la mejor conducción, tenemos el mejor proyecto”.Saintout estuvo acompañada por el presidente del PJ local, Ariel Archanco, y los periodistas e historiadores, Mariano Hamilton y Mariano del Mazo.y añadió: “Nunca empezamos de cero, tenemos nuestros mártires, sueños y nuestras banderas”.En ese sentido dijo que “no es posible una Argentina sin peronismo y sin justicia social” y destacó: “Nuestros días más felices no fueron hace 2000 años, fueron con Néstor y Cristina”.Saintout, además, se refirió a la administración municipal platense y llamó a “pelear por esta ciudad donde el macrismo hace estragos”.“Hacemos política y somos militantes, no porque estemos buscando un sillón sino porque queremos que el mundo sea mejor, que la ciudad sea mejor”, expresó y destacó:Sobre el cierre, exclamó: “La política no es posible sin la dimensión del amor”.En la apertura, el presidente del PJ platense, Ariel Archanco, señaló:“Si Cristina tiene una referencia en La Plata esa sos vos, Florencia”, afirmó en relación a Saintout.Además, en el escenario estuvieron el vicepresidente del PJ platense, Eduardo Marchesi, y el secretario general, Esteban Concia, y se hizo entrega de un reconocimiento a la trayectoria militante de Antonio Amuchástegui y Oscar Roldan, “por su aporte permanente por mantener vivo el fuego sagrado del peronismo”.También estuvieron presentes Omar Plaini, Yanina Lamberti, Ana Negrete, Cristian Vander y Guillermo Escudero.