Para Mayans, son "falsas" y "fake news" las versiones que endilgan a Cristina de supuesta inacción del Senado

El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, calificó este viernes como "falsas" y "fake news" las versiones periodísticas que responsabilizaban a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de tener paralizado el Senado y frenar la sanción de leyes para combatir la violencia narco en Rosario.El senador nacional por Formosa aseguró que se trata de procedimiento utilizado por "algunos sectores" que buscan "estigmatizar a las personas" al hacer, en este caso de "la dirigente política que cuenta con mayor consideración popular" y "que puede volver a ser presidenta de la República Argentina", puntualizó., cuestionó en un comunicado emitido por la subsecretaria de Comunicación de su provincia,Además, Mayans advirtió en declaraciones radiales que al "lanzar esta falsa información" lo que se busca es afectar "la imagen de la persona, en este caso en Rosario"., resaltó.En cuanto a las perspectivas para 2023 en la Cámara alta, el senadorel Frente de Todos está listo "para tener un año parlamentario bueno, si es que nos permiten", y así buscó responder acusaciones promovidas desde la oposición, que le atribuyeron al FdT por el no tratamiento de algunas leyes.En ese sentido, recordó que en la sesión preparatoria del 24 de febrero, el interbloque que él encabeza quiso tratar entre otros asuntos los pliegos de designación de jueces federales, como los tres jueces federales de Rosario, pero la iniciativa no prosperó."Algunos bloques me pidieron pasar el tema para las sesiones ordinarias. Estaba justo el asunto de la conformación de un nuevo bloque parlamentario. Y tuvimos que acceder, porque algunos bloques dijeron que no iban a dar quórum para tratar el tema. Por eso, me sorprenden las declaraciones del senador por Santa Fe (por Dionisio Scarpin, de la UCR), que es una de las personas que no asistió", replicó.Mayans, por otro lado, reconoció que, y añadió que esa es la razón por la que, un tema en el que dijo estar trabajando con los jefes parlamentarios de otras fuerzas."Tuve una reunión, el martes último, con el senador (Alfredo) Cornejo, presidente del interbloque de oposición; (Luis) Naidenoff, la senadora (Mariana) Juri y el senador por Misiones (Humberto) Schiavoni, quienes son los líderes de esas bancadas, para generar sesiones de consenso que es lo que reclama este tiempo, en un año además electoral", repasó, y contó que "la reacción del Grupo Federal fue pedir una sesión para un día antes de lo que ya teníamos planificado para el 30 de marzo".También, aprovechó para recordar que el Senado, a instancias del FdT, había aprobado años atrás un proyecto de ley para reformar la justicia federal que creaba nuevos juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales para además ampliar las dependencias del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría.Esa iniciativa, votada en el Senado pero bloqueada en la Cámara baja, ampliaba la estructura judicial en todo el país, lo que hubiera sido clave para Rosario y la provincia de Santa Fe."A todo eso, la oposición lo dejó caer en la Cámara de Diputados. No dejaron que se tratara. Si al menos le hubieran hecho cambios, que consideraran necesarios, esa reforma hubiera podido volver al Senado para su sanción definitiva", remarcó.Y con ese antecedente, insistió: