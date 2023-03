Más de 16.000 visitantes participaron en la primer jornada de EconAr

Comenzó EconAr, el primer encuentro nacional de la economía del conocimiento abierto al público VER VIDEO

La Feria EconAr, la primera exposición diseñada para exhibir el potencial de la Economía del Conocimiento, inauguró con más de 16.000 visitantes que pudieron conocer los desarrollos de más de 100 empresas, emprendedores, startups, entidades gubernamentales y unidades académicas.La exposición que se realiza durante tres días en el predio porteño de La Rural pretende dar a conocer la innovación tecnológica de este sector económico estratégico que abarca las áreas de software, bio y nanotecnología, aeroespacial y satelital, videojuegos, audiovisual y servicios profesionales basados en tecnología, entre otros rubros."Todos los que estamos aquí hemos conformado un hito que es generar la primera feria de la economía del conocimiento construida por todos los sectores, financiado por el Estado, que visibiliza el talento argentino", resaltó Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento.El funcionario destacó la importancia que el sector también representa para el ministro de Economía, Sergio Massa, quien ayer recorrió los diferentes espacios de la feria.Durante el acto oficial de apertura, Sujarchuk estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer; los secretarios José De Mendiguren (Producción), Matías Tombolini (Comercio) y representantes de las distintas empresas y cámaras expositoras."Somos el proyecto político que defiende a los trabajadores, pero no vamos a parar el mundo: vamos a actuar, interpretarlo, contenerlo y reconvertirlo para poner al país en otro vector de crecimiento", dijo Sujarchuk en el evento, al asegurar que esta feria convoca al "debate plural y diverso sobre el futuro de la revolución digital".También señalo que el talento argentino y la creatividad son "el motor" para potenciar el desarrollo estratégico de la Argentina.Por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME), el presidente Alfredo Gonzales manifestó la necesidad de incorporar tecnología, reconvirtiendo las empresas en inteligentes a través del conocimiento."La importancia de que empresas de todo el país estén aquí es para mostrarse al público en general, con sus proyectos y tecnología. Esta política federal va a poner a la Argentina a la vanguardia de todo el mundo", aseguró.En el mismo sentido, el presidente de Argencom, Sebastián Mocorrea, añadió que esta feria es una manera de hacer tangible la economía del conocimiento, reconociendo todos los sectores y toda la cadena de valor."Lo más importante de este encuentro es la agenda que trabaja la economía del conocimiento, aquella que se trabaja en conjunto y diálogo permanente. Lo que está en juego es un modelo de la Argentina que puede ponernos en otro lugar y superar los problemas del pasado", recalcó.Uno de los stand mas visitados en esta primer jornada fue el que preparó la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), cuyos integrantes demostraron el potencial del sector, su talento y el desarrollo local junto con la perspectiva de crecimiento de su industria."Tener la oportunidad de participar en esta primera edición de EconAr, evento impulsado por la Secretaría de Economía del Conocimiento en coordinación con distintas entidades, nos permite principalmente seguir visibilizando el crecimiento exponencial que tiene la industria IT en Argentina", dijo Jorge Nigro, prosecretario de CESSI, en dialogo con Télam.Además, destacó que el principal objetivo de su participación es incentivar la formación y capacitación de nuevos talentos, "proponiendo oportunidades de empleo y dándole protagonismo a las empresas, emprendimientos y startups con base tecnológica"De esta manera, el crecimiento del sector IT se ha acelerado en los últimos años y hoy emplea a más de 140.000 profesionales."La meta es lograr 400.000 puestos nuevos para 2031. Además, ya se registran u$s 4000 millones de producción bruta anual, y se busca aumentar a u$s 20 mil millones en 2031. Eso representaría el 5% del PBI y posicionaría a nuestra industria como la segunda más importante del país en generación de riqueza", señalo Nigro.Respecto a las actividades más populares entre los jóvenes, una de las mas destacas es La Patada Perfecta, un espacio donde cámaras y sensores toman los datos del momento del impacto del pie con la pelota de fútbol para identificar con algoritmos la forma más efectiva de tirar al arco.Otro de los lugares más concurridos fue la arena esports, un área dedicada a los deportes electrónicos y los videojuegos, con todo el equipamiento y la tecnología para vivir una experiencia de atleta profesional de última generación.Entre las atracciones más destacadas también se sumó la cabina de doblaje para dar voz a los personajes de las escenas más icónicas del cine argentino en el stand del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).A lo largo de los tres días de la feria, el público podrá participar de diferentes actividades, como la visita inmersiva a las Islas Malvinas, juegos con inteligencia artificial, diseño digital de prendas y accesorios de moda, simuladores, turismo con anteojos de realidad virtual y aumentada, arte con impresión 3D, juego de escape, metaverso, demostración de cultivo de carne en probeta y exhibiciones de productos nano biotecnológicos, entre otras.