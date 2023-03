Argüello resaltó la oportunidad de países emergentes de lograr una voz unificada en el G20

El G20 con una presidencia de Indonesia saliente, una actual de la de India y la venidera de Brasil / Foto: TW.

El embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, afirmó este viernes en el marco de la presentación del film documental “G20: El futuro emergente”, que la presidencia de ese grupo ejercida por países emergentes genera "una posición de expectativa importante” en cuanto a la "posibilidad de lograr un consenso interno y una voz común".En lay que se presentó en el, también participó el embajador de la India, Dinesh Bhatia, país que ejerce actualmente la presidencia del G20.Así, el diplomático argentino y sherpa ante el G20 y el embajador de la India destacaron el momento histórico que encuentra este proceso con una presidencia de Indonesia saliente, la de India actualmente al frente del G20 y la venidera presidencia de Brasil.“Esto nos coloca, sobre todo a los latinoamericanos en una posición de expectativa importante respecto de llegar con consensos internos de los países emergentes”, sostuvo Argüello en el encuentro.El embajador refirió que “en los próximos años las sucesivas presidencias de India, Brasil y Sudáfrica pueden impulsar una nueva perspectiva que evite que la agenda de este foro internacional quede reducida a un mero reciclado de la que lleva el G7. Con ello daremos un gran paso para afrontar las problemáticas que nos esperan en este mundo tan incierto”.Al respecto, también contextualizó que el, agregó.En 2008, en cambio, “la crisis estalló en el corazón del sistema”, comentó y argumentó que “el G20 implica una mixtura entre economías emergentes y los convocantes (G7) y eso supone distintos protagonismos, en donde si bien hoy ya no se ocupa sólo de la emergencia de una crisis económica, sigue siendo una agenda marcada por el G7”.“En el video se dice la frase: si no estás sentado a la mesa, frecuentemente estás en el menú”, expresó Argüello y explicó: “el G7 llega con una posición unificada, con una sola voz, por eso estamos los países de las economías emergentes en el proceso de ordenar la discusión interna para lograr la metodología que nos permita llegar también con una sola voz unificada, y Argentina tiene un rol importante en esto”.En tanto, el, expresó mediante una transmisión audiovisual que “el rol creciente de los países emergentes en el G20 “es el reflejo de la iniciativa del Sur global, no sólo en la economía y el PBI mundial, sino también en las respuestas a la crisis y desafíos del mundo” y afirmó que es necesaria “una agenda que refleje nuestros intereses y contribuir así a un sistema internacional más equilibrado”.El documental, presentado este viernes por la Fundación Embajada Abierta trata el creciente rol de las naciones emergentes en el G20 y será distribuido en todos los países miembro.De acuerdo a Argüello, el mismo, y aborda el rol que tienen y tendrán los países emergentes en ese foro, con testimonios de los sherpas de India, país que ejerce actualmente la presidencia del G20, Brasil, Indonesia, México, China, Rusia y Sudáfrica.