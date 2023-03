Usuarios de Edesur protestaron contra los cortes de luz

Foto: Raúl Ferrari.

Usuarios de la empresa Edesur de la Ciudad de Buenos Aires reclamaron en el barrio de Caballitoy, en una "concentración unificada", pidieron "Desde las 19, decenas de vecinos se concentraron en la esquina de las avenidas Acoyte y Rivadavia, con la consigna "No queremos más cortes de luz. Basta de Edesur".Al canto de "Queremos luz" y haciendo sonar cacerolas y sartenes, unas 40 personas damnificadas pedían por la renovación integral del tendido eléctrico y exigían "una indemnización automática y general a cada usuario"., informó en un comunicado el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la agrupación organizadora de la movilización.Con un cartel de "Estatizar ya", Marcos, vecino de Caballito, aseguró a Télam: "Estamos hartos de los cortes, nos están tomando el pelo porque es una cosa permanente"."Caballito tiene problemas de luz en invierno y en verano. Es siempre lo mismo porque los cableados no están, no hay inversión, cada vez están haciendo más torres y los nuevos edificios son todos eléctricos, entonces la luz no da abasto", agregó el hombre que vive sobre avenida Honorio Pueyrredón.Según la última actualización del reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de las 20:50, en el área de concesión de Edesur sumaban 89.918 usuarios sin luz, especialmente de las localidades de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y Ezeiza en el sur del conurbano bonaerense.En el distrito porteño, los barrios con mayor cantidad de cortes de luz eran esta tarde Balvanera, Monserrat, Mataderos, Parque Patricios, Boedo, La Paternal, Flores y Caballito.Justamente en este último barrio, durante la protesta, uno de los vecinos cubrió a un grupo de personas con una media sombra y aseguró: "vivimos en la oscuridad, queremos luz".Entre los reclamos de la concentración, también demandaban por "protocolos de emergencia ya" y por "equipamiento e infraestructura urgente para garantizar el funcionamiento de escuelas y hospitales frente a la ola de calor"."La empresa privada de Edesur busca el lucro, nada más" dijo a Télam Ana, de 74 años, mientras tocaba una pandereta."Estuve más de diez horas sin luz y después todos los días viene y se corta. Tuve que gastar en estabilizadores para que no se me rompa la heladera", agregó la mujer y remarcó que hizo reclamos a Edesur, pero "no hay respuesta".