"¡Estoy de vuelta!": el mensaje de Trump en su regreso a Facebook y YouTube

Foto: AFP (archivo).

El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a publica contenido en Facebook y YouTube después de más de dos años, tras haber sido suspendido de ambas plataformas a partir del violento asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021., quien se presenta a la nominación republicana para las elecciones de 2024, junto a un video de 12 segundos en el que asegura:En enero, Meta había anunciado que devolvería las cuentas del expresidente en Facebook e Instagram con "nuevas medidas de seguridad"."El público tiene que poder oír lo que dicen los políticos para poder tomar decisiones", declaró en ese entonces Nick Clegg, responsable de asuntos internacionales de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.Trump fue excluido de la red social el 7 de enero de 2021, cuando aún estaba en el poder, por haber animado a sus seguidores durante el ataque al Capitolio, una decisión sin precedentes, imitada en aquel entonces por la mayoría de las principales redes sociales, incluida Twitter.YouTube, propiedad de Google, había anunciado hoy que puso fin a la suspensión de la cuenta del expresidente, decidida el 13 de enero de 2021 con el argumento de que publicaba contenido que incitaba a disturbios.El magnate de 76 años no pudo publicar desde entonces ningún contenido y sus 2,6 millones de seguidores no pudieron comentar videos antiguos.YouTube suspendió a Trump días después de que partidarios suyos atacaran el Capitolio en Washington para intentar detener la certificación de su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden, una acción violenta que dejó cinco muertos y decenas de heridos.La plataforma le informó entonces que le permitiría volver a utilizarla cuando "el riesgo de violencia hubiera disminuido".Trump afirmó durante semanas que le habían robado las elecciones presidenciales y se le acusó de instigar los disturbios."A partir de hoy, el canal de Donald J. Trump ya no está restringido y puede subir contenido nuevo", señaló hoy YouTube en un comunicado."Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo real, mientras equilibramos la posibilidad de que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a las elecciones", aclaró, informó AFPLa cuenta de Twitter de Trump, con 87 millones de seguidores, también fue bloqueada después de los disturbios. El expresidente abrió entonces la plataforma Truth Social, donde lo siguen menos de cinco millones de personas.El 19 de noviembre de 2022, cuatro días después de haber declarado su candidatura a la elección presidencial de 2024, Trump había sido readmitido en esa red social, pero aún no publica mensajes en su cuenta.Después de que Meta anunciara que ponía fin a la suspensión de Trump, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó más de 400 acciones legales contra Trump, aplaudió la decisión."Nos guste o no, el presidente Trump es una de las principales figuras políticas del país y el público tiene un gran interés en escuchar su discurso", afirmó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, en un comunicado."De hecho, algunas de las publicaciones más ofensivas de Trump en las redes sociales terminaron siendo pruebas fundamentales en las demandas presentadas contra él y su administración", explicó.El observatorio de medios de comunicación Media Matters for America se opone, por el contrario, a permitir que Trump se beneficie de las redes sociales, dado el papel que desempeñaron en su victoria electoral en 2016.