Diputada del FdT tildó a Morales de "machirulo y antidemocrático" por sus dichos contra Cristina

Luisa Cacumil, artista mapuche: "Gerardo Morales pasará y nosotros seguiremos naciendo" La actriz, cantante y dramaturga rionegrina Luisa Calcumil cuestionó al gobernador de Jujuy Gerardo Morales por haber definido a los miembros del pueblo mapuche como "delincuentes" y "sediciosos", lo calificó de "ignorante", y dijo que el recientemente lanzado precandidato a presidente de la UCR "se va a ir, y muchos como ellos se van a ir, y nuestra gente seguirá naciendo".



Calcumil aludió así unas declaraciones realizadas por Morales durante su lanzamiento como precandidato, el miércoles pasado en el teatro Gran Rex, donde sostuvo que una de las pruebas de la necesidad de "recuperar el orden" es que "un grupo de delincuentes, en nombre de la comunidad mapuche, usurpa tierras y comete delitos, entre ellos "el peor de ellos, el de sedición, porque tampoco reconocen el Estado Nación argentino".



En su respuesta, Calcumil manifestó que los dichos del titular del Comité Nacional de la UCR no la sorprenden ya que, dijo, "es Gerardo Morales, ya sabemos cuál es su forma de pensar y de hacer".



La artista, nacida en las afueras de General Roca y distinguida en 2021 por el Ministerio de Cultura de la Nación como una de las artistas más representativas de la Patagonia, agregó que sin querer "ser ofensiva o jactanciosa" estaba claro que "él (por el gobernador Morales) es ignorante porque (enfrente) tiene un pueblo (por los mapuches), tiene naciones sabias, que han trascendido siglos y no lo sabe, o no lo quiere ver".



En paralelo, Calcumil reclamó la libertad de Betiana Colhuan, Romina Rosas, Celeste Ardaiz Guenumil y Luciana Jaramillo, las cuatro mujeres detenidas en Bariloche desde el 4 de octubre de 2022, fecha en que las fuerzas federales realizaron un operativo de desalojo en terrenos linderos a la ruta 40 a partir de lo que había sido denunciado como la usurpación de varios lotes por parte del Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad mapuche de la zona de Villa Mascardi.



"La sociedad de nuestro país tiene que tener conciencia que está permitiendo esto", advirtió sobre la situación de las cuatro mujeres, y agregó: "Es muy injusto y doloroso lo que están pasando las hermanitas y lo que están haciendo con nuestro pueblo tenemos que decirlo adónde vamos".



Calcumil hizo estas definiciones anoche, en diálogo con Télam, durante la inauguración de la Feria del Libro Provincial 2023 que tiene lugar en la capital de la provincia de San Luis con la participación de más de 50 instituciones, entre ellas editoriales y librerías, como también autores de distintos puntos del país.



Calcumil participó de esta edición de la Feria del Libro Provincial de San Luis para presentar su último libro, titulado "Teatro Étnico-Popular" y editado por el Instituto Nacional del Teatro, que reúne cuatro textos de su autoría, entre ellos "Narangitay. Exprimida de alegría", un escrito pensado para niños que la artista leyó anoche frente a un auditorio mayoritariamente infantil.



Tras la presentación, Calcumil -histórica defensora de los derechos del pueblo nación mapuche- se refirió también a la importancia de la escuela y la universidad públicas en la Argentina, "que nos siguen dando herramientas".



Finalmente, destacó la bienvenida que, al llegar a San Luis, le dieron los representantes del pueblo nación Huarpe Pynkanta, quienes la recibieron con un canto ceremonial antes de que iniciara su presentación, en un ritual ancestral que fue seguido activamente por niños y niñas.



Calcumil nació en 1945 en el paraje Fishke Menuco ("pantano frío"), en las afueras de General Roca; desde allí se dedicó a la actuación, la música y la escritura en una larga trayectoria que tuvo su momento de consagración en 1986 cuando protagonizó el largometraje "Gerónima".



También recibió galardones como actriz (Premio Leónidas Barreta, 1990) y como compositora e intérprete (su disco "La Cantora", de 2008, estuvo nominado al Premio Gardel como mejor artista nuevo de folclore).

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Leila Chaher tildó de "machirulo y antidemocrático al gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, por sus dichos contra la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner durante su lanzamiento electoral realizado, el miércoles pasado, en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.Morales "quiere dar vuelta al país mandando a Cristina a su casa. ¿Se puede ser más machirulo y antidemocrático?", opinó la diputada nacional en sus redes sociales y, aunque la expresidenta no asumió aún ninguna candidatura de cara a las elecciones presidenciales, invitó al gobernador de Jujuy a "competir" con la titular del Senado "si es que se anima".Chaher respondió así a las criticas del Morales sobre la figura de la exmandataria durante el acto en el teatro Gran Rex, desde donde lanzó su precandidatura presidencial.En esa oportunidad el mandatario jujeño se pronunció contra la titular del Senado y destacó que "el desafío más difícil de todos no es solo cambiar el Gobierno, sino ponerle fin a un ciclo"."Ya es hora de que Cristina (Kirchner) se vaya a su casa. Cristina, dejá de interferir en la política y te vas a tu casa. Que nos dejen a los que tenemos proyectos e ideas dar vuelta el país, el Estado y los valores, y poner en orden a la República Argentina", lanzó Morales.Al respecto, la diputada nacional por Jujuy mandó a Morales a "competir contra Cristina si es que se anima", y le recordó que "millones de argentinos la votamos en el 2007 (45%) y 2011 (54%) para presidenta y en el 2019 (48%) para vice"."Es lamentable que no le baste que hayan gatillado dos veces a la vicepresidenta para terminar con su discurso de odio", añadió Chaher, en relación al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, el 1 de septiembre pasado.En sus redes sociales, Chaher consideró que "el modelo que Gerardo Morales quiere exportar al país es el del orden basado en la represión, el disciplinamiento y el miedo"."La 'estabilidad económica' que alardea hay en la provincia - continuó- es a base de la flexibilización de los salarios docentes y empleados públicos y de la deuda en dólares en la que sumió a Jujuy", completó.La legisladora nacional sostuvo además que un precandidato que "explícitamente te dice cuan desesperado está por entregarle al mundo nuestros bienes naturales como el litio, no dice más que su desprecio por la soberanía nacional y su ambición extractivista y de entrega".Por último, Chaher juzgó que el discurso emitido por el presidente de la UCR en su lanzamiento muestra a un espacio político "transformada en un partido más de derecha, antidemocrático y autoritario".