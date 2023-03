Grabois presentó su libro en Roma junto al expremier italiano Giuseppe Conte

La presentación del libro de Grabois, realizada en la Casa Argentina de Roma, fue abierta por el embajador en Italia Roberto Carlés

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, presentó en Roma su librojunto al expremier italiano entre 2018 y 2021 Giuseppe Conte, con quien repasó las críticas que se hacen en los dos países a las personas que reciben programas sociales."En Italia, 'los peores', los atacados y denigrados, son los que reciben el reddito di cittadinanza", planteó Grabois en referencia al ingreso por ciudadanía que Conte introdujo en sus dos Gobiernos, similar al Salario Básico Universal que el dirigente social impulsa en la Argentina."Las críticas de que son 'vagos y no trabajan' que se escuchan en Italia las escuchamos en Argentina. Y es mentira", sostuvo Grabois sobre las críticas al programa de complementación de salario de hasta 800 euros desplegado en Italia y que el actual Gobierno que encabeza Giorgia Meloni eliminó para personas en condiciones de trabajar.En octubre de 2022, Grabois y Conte se reunieron en la capital italiana en un encuentro centrado en la llamada "Renta de la Ciudadanía".Para Grabois,a trabajadores informales y desocupados, entre otros."Aprecio mucho el trabajo de Grabois, que nace de una gran inspiración moral", resaltó Conte al iniciar la presentación centrada en las políticas impulsadas durante sus tres años como premier."El título del libro, 'Los peores', me impactó, habla de los que tienen la culpa de todo, los estigmas. Y eso pasó también en Italia, con la campaña mediática contra esta medida y contra quienes lo percibían", agregó el actual diputado, al precisar que en realidad el porcentual de irregularidad en la gestión del ingreso por ciudadanía fue "de menos del 1%"."Y así y todo, la campaña mediática y denigrante los acusaba de delincuentes", lamentó Conte.advirtió, antes de plantear que "han dicho que la medida favorece el trabajo en negro o que por su culpa no había más trabajo estacional"."Son todas falsedades: nuestro instituto de estadísticas certificó que 2022 fue el año récord de trabajadores estacionales" argumentó el expremier de Italia.La presentación del libro de Grabois, realizada en la Casa Argentina de Roma, fue abierta por el embajador en Italia Roberto Carlés, quien consideró a "Los peores" como una obra "que desmiente muchos lugares comunes que muchas veces tienen que ver con miedos que se instalan en la sociedad" a partir de la acción de algunos medios y dirigentes políticos, dijo.Para Carlés, el libro "es un conjunto de alegatos por los fuertemente estigmatizados" en un mundo en el que se ha "naturalizado la indiferencia".Grabois es abogado, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).En 2016, fue designado por el papa Francisco consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y en 2020 miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, además de ser autor de "La clase peligrosa", "Siete pecados argentinos" y "Manual de Economía Popular", entre otros libros y publicaciones.