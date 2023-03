"No tengo que hacer campaña, basta con mostrar los hechos y convocar a la memoria"

Axel Kicillof entregó viviendas en Alberti VER VIDEO

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió este viernes a la población que a la hora de elegir sepa diferenciar a los espacios políticos quede aquellos que favorecen a, y destacó que de cara a las próximas elecciones "están los hechos" realizados por su gestión.Kicillof encabezó esta mañana la entrega de 58 viviendas en el partido de Alberti y firmó el convenio de creación del segundo parque ambiental en ese municipio junto a los ministros, de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone, de Ambiente, Daniel Vilar y el intendente de Alberti, Germán Lago.Allí, el mandatario provincial reivindicó el rol de la política en la defensa de los derechos, sostuvo que el Estado" y destacó lo realizado por su gestión, datos que contrastó con los resultados de su antecesora en el cargo, María Eugenia Vidal."No vine a hacer política partidaria ni a sembrar cizaña o chicanas. Están los hechos. La necesidad de viviendas (el municipio de) Alberti la tenía hace tiempo", sostuvo y contrastó:A renglón seguido, el gobernador enfatizó: "no tengo que hacer campaña, basta con mostrar los hechos basta con convocar la memoria".En ese sentido, pidió a los bonaerenses" porque "estas necesidades de las grandes mayorías las debe resolver la sociedad en su conjunto a través del Estado".Hay políticos que construyen viviendas y políticos que no, que se la dan a los bancos, a la timba y a la fuga de capitales. Hay políticos que invierten en salud, en educación", diferenció.El mandatario destacó el crecimiento poblacional en el municipio de Alberti que reveló el último censo poblacional y, tras afirmar que ese crecimiento implica una demanda de más viviendas, hospitales, escuelas y calles, cuestionó que "hay quienes dicen que el Estado es un desastre que no sirve para nada y todo debería resolverlo la mano invisible del mercado"."Lo que enseña la historia, lo que muestra la provincia de Buenos Aires es que donde hay una necesidad no siempre está el dinero del individuo para responder esa necesidad, porque resulta que el dinero no está tan bien ni perfectamente distribuido", analizó Kicillof.En ese sentido, remarcó que "la mayoría necesita que esa necesidad tenga una respuesta a través de la comunidad organizada y el Estado. Es el Estado el que viene y construye viviendas, hospitales, el que viene y construye escuelas, el que viene y te da vacunas, el que viene a generar equidad"., reseñó.Recordó que un censo de 1947 determinó que tanto la ciudad de Buenos Aires como el conurbano tenían la misma cantidad de pobladores: 3 millones de personas; pero el último censo mostró que mientras CABA mantenía la misma población, en el conurbano su población alcanzó los 13 millones de personas."Hay muchos argentinos y argentinas y de países limítrofes que fueron al conurbano a buscar oportunidades, trabajo, salud que tal vez no conseguían en el lugar donde vivían", graficó para dar cuenta de las demandas en su distrito y aseguró que desde su administración se está "generando en cada pueblo del interior igualdad de oportunidades", para que sus habitantes "no se tengan que ir a buscar salud, trabajo, ni educación".En ese contexto, el gobernador apeló a la historia argentina y la pelea de unitarios y federales para volver a cuestionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Nación por los fondos coparticipables., lanzó."Desde acá, desde el interior les digo que este gobernador no va a entregar recursos que son nuestros. Es una encrucijada histórica. Es importante que quienes conducen el país, Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) y en la provincia no nos olvidemos del interior de la provincia", resaltó.Apuntó que "se dice que al peronismo no nos importa el campo, el interior, pero son las políticas neoliberales las que hacen un daño inmenso".Por último, aseguró que debe entenderse que "el peronismo tiene una política para el interior, una política de igualdad de derechos, de favorecer a los pequeños productores, a través del Banco Provincia, de dejar que las cosas funcionen de manera equilibrada. Hay quienes apuestan a la timba financiera, a la fuga de capitales y el endeudamiento y quienes creemos en una provincia productiva que es la que va a distribuir menor".