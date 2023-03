Ibarra se decidió por Marcelo Weignadt y el sábado define el equipo

Se define el futuro de Marcos Rojo

Boca Juniors ya tiene una variante confirmada con el ingreso depor el peruano Luis Advíncula en el lateral derecho, aunque el DTdecidirá el once inicial recién en la práctica del sábado, la última antes de recibir a Instituto de Córdoba por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El entrenador, repuesto de una epistaxis nasal por la cual estuvo un día internado en el hospital Italiano de San Justo, dirigió esta mañana un ejercicio táctico en el que probó otras dos modificaciones en relación al entrenamiento del jueves: Alana Varela por Exequiel Fernández y Sebastián Villa por Miguel Merentiel.Este sábado en Casa Amarilla definirá si sostiene esta alineación o realiza algunos de los cambios que ensayó en la semana con un 4-4-2 con el juvenil Langoni más retrasado y el doble 9 Benedetto-Merentiel.Por lo pronto, esta mañana volvió al módulo táctico con tres delanteros y con una formación muy parecida a la que utilizó en los dos últimos partidos de la LigaMás allá que esos encuentros fueron flojos, un empate 0 a 0 ante Defensa y Justicia y una derrota por 1 a 0 con el colista Banfield, Ibarra podría insistir con los mismos futbolistas en un intento de ratificarles su confianza.Voceros del cuerpo técnico le dijeron a Télam que el DT no quedó conforme con la práctica del jueves en al que, sobre el final, ubicó a Villa por Merentiel y notó una mejoría en el delantero colombiano, a quien considera como una pieza clave.En cuanto al mediocampo, Varela recuperó el lugar perdido en la anterior práctica frente a "Equi" Fernández, un futbolista con buena consideración en el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme.El volante que volvió de su préstamo en Tigre cada vez que ingresó le dio otra dinámica al equipo, aunque jugó mejor como único volante central que como doble cinco junto a Varela.Otra duda en la formación podría plantearse en la posición del paraguayo, a pesar que estuvo de titular en los dos entrenamientos y el domingo salió en el segundo tiempo ante Banfield para darle su lugar apodría pelearle el cupo en el once inicial.La variante que es segura es la de Weigandt por Advíncula, que responde a dos motivos. El primero es la baja del rendimiento del peruano y la segunda, su ausencia asegurada en el partido del sábado 25 ante Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina debido a su convocatoria para el seleccionado peruano.Un tema que ya maneja el Consejo de Fútbol es el futuro del capitán, a quien se le vence su contrato el 31 de diciembre de este año.La dirigencia quiere esperar la(lleva cinco meses y está en la etapa final de la recuperación) para sentarse a charlar de la renovación.Allegados al jugador le hicieron saber a Télam que el marcador central está preocupado por la eventual complejidad que tenga la negociación. Rojo está cómodo en Boca, es el capitán y uno de los referentes del plantel en el vestuario y también para los hinchas.Al central le gustaría poder sentarse a hablar cuanto antes de su continuidad en el club, algo que por ahora no consigue.En esa espera, Rojo dio una una "señal" esta semana cuando fue a ver el clásico de reserva entre Estudiantes, su club de origen, y Gimnasia, acaso como una estrategia de abrir una puerta en la institución "pincharrata".Para el encuentro del fin de semana ante Instituto, la dirigencia "xeneize" extenderá el filtro para socios: podrán asistir quienes tengan vistos 15 de los últimos 17 encuentros de local.Aquellos que no completen esa cantidad de partidos deberán entrar al sitio SoySocio.com y reservar su lugar en una de las cabeceras.Boca jugará de local ante Instituto el próximo domingo desde las 19:00 por la octava fecha de la LPF y con el arbitraje de Jorge Baliño.