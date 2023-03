Turismo de naturaleza: las propuestas que ofrece Río Negro

El ministro se refirió al polo de atracción particular que constituye San Carlos de Bariloche, que suele liderar en caudales turísticos nacionales. / Foto: Alejandro Santa Cruz

Cannestraci identificó los “desafíos” que afronta en Río Negro desde que asumió el ministerio en febrero pasado y, también, la estrategia patagónica para captar turismo internacional, en el marco de una entrevista en los estudios de Télam Radio./ Foto: Al

Bariloche tiene propuestas turísticas todo el año./ Foto: Eugenia Neme.

El ministro de Turismo y Deportes de Río Negro, Diego Cannestraci, dijo que continuará impulsando “la articulación público privada como eje para el desarrollo turístico, la generación de empleo y de actividad económica” provincial y que profundizará el “enfoque regional en la búsqueda de los mercados de larga distancia”, tras asumir como titular del Ente Patagonia Argentina.Cannestraci identificó losque afronta en Río Negro desde que asumió el ministerio en febrero pasado y, también, la estrategia patagónica para captar turismo internacional, en el marco de una entrevista en los estudios deEn ese marco, se refirió al polo de atracción particular que constituye, que suele liderar en caudales turísticos nacionales, y contextualizó en la propuesta deque la provincia viene ofreciendo.“Hay que seguir potenciando la articulación público privada, esa gran ventaja que tenemos de poder trabajar en equipo entre los sectores que conforman la comunidad turística de la provincia, para que siga siendo lo que es, que es un gran generador de empleo y un gran generador de actividad económica”, expresó.Al respecto, señaló que “la clave es pensar en el largo plazo y la protección de nuestros recursos, los recursos naturales de la provincia son uno de los temas destacados”.Remarcó que por laque tiene Río Negro configurala gestión, sobre su certeza de que la provincia “tiene algunas características que la vuelven única de alguna manera”.“Esta conexión, este gran territorio que tenemos entre ely losy la cantidad de destinos que están creciendo más allá de los clásicos como puede ser más los de, nos está haciendo desarrollarnos muy rápidamente”, explicó.Por esta razón, indicó, es que deben ponerse “muy, muy serios y muy enfocados en que la infraestructura y los servicios acompañen este crecimiento a nivel integral en la provincia, pensándola como un sistema turístico que tiene muchas patas, muchas aristas que atender”."Y si bien tenemos esta gran cultura de la hospitalidad, que parte es parte de nuestra historia fundante, extender esa cultura y la trama de servicios de infraestructura para toda la provincia es el desafío en el que trabajamos día a día”, apuntó.Sobre Bariloche, destacó que expone con claridad “la articulación público privada” a partir del funcionamiento del “Ente Mixto de Promoción, uno de los más antiguos de Argentina”“Y esa misma experiencia está derramada y en marcha en muchas localidades en desarrollo desde el punto de vista turístico en la provincia, con lo cual es muy virtuosa la articulación y ha demostrado ser exitosa”, añadió.Al respecto, ponderó la evolución que experimenta “tanto la región sur o la estepa que nosotros les llamamos de la ruta 23, como la costa, que están en un pleno desarrollo y tienen un potencial enorme por su estado de conservación y su estado de naturaleza todavía inalterada”.“Y cada vez más, toda la conexión entre lo que es Viedma por la costa, la ruta provincial uno hasta la Bahía de San Antonio empieza a ser un lugar que llama la atención, no que la gente que visita quiere volver y que entiende que hay algo muy especial para para disfrutar hay”, subrayó.Cannestraci asumió la presidencia del Ente Patagonia con el “compromiso” de profundizar un “enfoque regional en la búsqueda de los mercados de larga distancia, como decimos un poco en el turismo o los viajeros que vienen de larga distancia”.“Siempre lo decimos, los viajeros de larga distancia no van a una ciudad, visitan una región, conectan a través de los corredores naturales o turísticos que tienen esas regiones, diferentes ciudades con diferentes atractivos”, remarcó.Mencionó que la propuesta patagónica como región se propondrá ampliar la captación turística en mercados como el estadounidense, el brasileño y seguirá con puntual expectativa lo que genere en próximos meses el chino, que acaba de validar la salida de grupos al exterior, tras la pandemia.