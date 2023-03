Presentaron dos mociones de censura contra Macron por la reforma previsional

Decreto y censura

Las mociones de censura se presentaron un día después de que Macron decidiera recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que le permite adoptar la iniciativa prescindiendo del voto legislativo, ante el temor de no reunir el apoyo necesario en la Cámara baja, donde no cuenta con una mayoría absoluta.



En consecuencia, el debate legislativo quedó suspendido y el texto se considera aprobado, salvo que los diputados aprueben una moción de censura contra el gobierno, que sería debatida a inicios de la próxima semana.



Si alguna de las dos mociones presentadas fuese adoptada, caería el Gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne, pero no Macron, quien llegó a amenazar con disolver la Asamblea elegida en junio en caso de un revés para su reforma.