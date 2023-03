Las llamadas al 911: "Encontré a mi madre muerta. Está morada y con los labios violeta"

Aldo Di Paolo, detenido por el crimen de su madre.

El primer audio de la llamada de Di Paolo

El segundo audio de la llamada de Di Paolo

María Cristina De Vincentiis (90) fue hallada asesinada el 8 de marzo último en su domicilio, con un cuchillo clavado al cuello.

Aldo Di Paolo, el hombre que está detenido acusado de haber asesinado a su madre en su casa del partido bonaerense de San Isidro, nunca transmitió que la víctima había sido asesinada ni que tenía un cuchillo clavado en el cuello en los dos llamados a 911 que realizó el día del hallazgo del cadáver y que, por estas horas, son analizados por la Justicia porque contradicen lo que contó en su indagatoria, informaron fuentes de la investigación.Los audios de esas llamadas -a los que tuvo acceso Télam- fueron recuperados por la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense e incorporados al expediente por la fiscal a cargo de la investigación, Carolina Asprella, del Área Criminal de la Fiscalía de San isidro.En el primero de los llamados, realizado desde su propio domicilio, ubicado a la vuelta del de su madre, Di Paolo (65) solo reportó que había hallado a su madre María Cristina De Vincentiis (90) muerta "en el piso", que estaba "morada" y con "los labios violeta" por lo que creía que el hecho había ocurrido por la "mañana", y remarcó que se movía en "silla de ruedas" sugiriendo que le pudo pasar algo cuando se bañaba.El primer audio de la llamada de Di Paolo.Operador (O): 911, emergencias.Aldo Di Paolo (ADP): Buenas noches. Mirá, me encontré con mi madre en el piso muerta.O: O sea, ¿usted llegó al domicilio y se encontró con ella en esa situación?ADP: Sí, le iba a avisar que mañana íbamos a ir al médico para hacer un análisis. Se bañó, o algo…O: Escúcheme, dígame, ¿en qué localidad está?ADP: Estoy en San Isidro.O: ¿En qué calles?ADP: En la calle Nicolás Avellaneda 1314, entre San José y Herrera.O: ¿Qué edad tiene ella?ADP: 91, estaba en silla de ruedas.O: ¿Algún médico constató el fallecimiento?ADP: No, está morada con los labios violeta. Se ve que no fue ahora, sino que habrá sido esta mañana…O: Bueno, ¿cómo es su nombre por favor?ADP: Es Aldo Antonio Di Paolo.O: Señor, corto con usted, aguarde la ayuda, yo corto con usted y doy aviso para que salga personal médico a constatar el fallecimiento.ADP: Bueno, espero en ese lugar.O: Sí, aguarde allí la ayuda, ¿sabes Aldo?ADP: Listo, gracias.Pero en el segundo llamado, cuando ya en presencia de una testigo había visto que su madre tenía clavado un cuchillo en el cuello, el hombre nunca reportó ni esa situación ni que se trataba de un aparente asesinato, y solo remarcó que la casa estaba "revuelta" y que habían "robado".Esto se contradice con lo que el imputado declaró en su indagatoria -a la que también accedió Télam-, cuando afirmó que tras el primer llamado, reingresó a la escena de crimen junto a una vecina, ella vio que su madre tenía un cuchillo clavado en el cuello y aseguró que volvió a llamar al 911 "para avisar que la habían matado".El segundo audio de la llamada de Di Paolo.O: Hola, ¿qué emergencia tiene?ADP: Mirá yo llamé recién porque encontré a mi madre muerta en San Isidro.O: ¿Qué partido es?ADP: San Isidro.O: Dígame las calles.ADP: Nicolás Avellaneda 1314, entre Herrera y San José. Resulta ser que yo me la encontré muerta a mi madre y resulta que ahora, mirando, veo que han robado.O: Escúcheme, ¿pero esto la acaba de encontrar ahora? ¿Dónde la encontró fallecida? ¿En su casa?ADP: Sí, primero salí, la vi muerta entonces salí y llamé al 911. Y ahora volví de vuelta a la numeración…O: ¿Cuánto hace que la encontró, que llegó a su casa?ADP: Cinco minutos, diez.O: Hace unos minutos, poquito, recién…ADP: Sí, recién. La vi, vi que estaba muerta y entonces volví a mi casa que está a una cuadra, llamé al 911 y de ahí me vine para acá. Y ahora mirando veo que está todo revuelto y que le han robado.O: Aguárdeme…ADP: Sí… Porque primero me dijeron que iban a mandar médico para constatar, pero también está el tema del robo.O: Estaba la casa revuelta y han roto cosas.ADP: ¿Cómo?O: Aguárdeme… bueno, corto con usted y transmito la emergencia, aguarde la ayuda.ADP: Bueno, gracias.De Vincentiis fue hallada asesinada alrededor de las 20.30 del 8 de marzo último en su domicilio de la calle Avellaneda 1314 de Las Lomas de San Isidro, con un cuchillo clavado al cuello.Si bien se planteó como hipótesis inicial la de un homicidio en ocasión de robo en el marco de una entradera, la fiscal ordenó la detención del hijo, a partir de una serie de contradicciones de un video clave que lo incriminaba, ya que determinó que fue la única persona en ingresar y salir de la escena del crimen.En el domicilio del ahora imputado por matricidio, en la calle Herrera 886, la Policía secuestró 3.000 dólares, 900.000 pesos, dos tablets, una notebook, dos teléfonos celulares y un almohadón con aparentes manchas de sangre.Los forenses determinaron que, y la sospecha de la fiscalía es que quien lo hizo fue su hijo, único detenido por el caso, cuando el día del hallazgo presuntamente montó la escena de un robo.