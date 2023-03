Florencia Saintout: "Cristina no es candidata porque no puede y hay que hacer que pueda"

"Si damos vuelta esto, Cristina será candidata y va a ganar; si no, vendrán tiempos muy oscuros y difíciles para nuestro pueblo" / Foto: Prensa Cultural.

La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, dijo que la militancia del Frente de Todos (FDT) debe "generar todas las condiciones" para que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tome una decisión" con respecto a ser candidata presidencial para las elecciones de este año."Cristina tiene que ser nuestra candidata, no hay otra posibilitad, pero no es cuestión de (decir) qué candidato nos gusta más. Si tenemos a una líder como Cristina proscripta, ¿de qué democracia hablamos? ¿cómo no vamos a estar peleando por eso?", se preguntó la funcionaria.En esa línea, Saintout afirmó que "Cristina no es candidata porque no puede y hay que hacer que pueda" y agregó:En una entrevista con El Destape Radio, Saintout repasó las conclusiones del plenario que se realizó el sábado pasado en Avellaneda: "Se dijo claramente lo que se viene diciendo en muchos lugares, que este país es inviable sin Cristina"."No podemos aceptar la proscripción de Cristina, tenemos que dar la vuelta y la manera de dar la vuelta es que Cristina sea candidata, que se la pueda votar y que podamos ganar con ella", mencionó la dirigente tras referirse a la condena aque recibió la exmandataria, en el juicio de la causa Vialidad La funcionaria bonaerense consideró que la militancia es la que debe "generar todas las condiciones para que tome una decisión en libertad", sobre una eventual candidatura a la presidencia en los comicios y dijo que,"Estoy segura de que, si damos vuelta esto, Cristina será candidata y va a ganar; si no, vendrán tiempos muy oscuros y difíciles para nuestro pueblo", concluyó.