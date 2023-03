Caetano Veloso se presentará en junio en Buenos Aires y Rosario

A los 80 años, Caetano mostrará su vigencia alternando clásicos y novedades de su repertorio / Foto: Archivo.

🎶 @caetanoveloso confirmó su visita a la Argentina



El músico brasileño ofrecerá un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires el 9 de junio y el 11 de junio en el Teatro El Círculo de Rosario, en el marco de su gira "Meu coco" pic.twitter.com/HDuC4P3Iuv — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 17, 2023

Presentaciones Las presentaciones de Caetano Veloso en la Argentina serán el viernes 9 de junio en el Movistar Arena (con localidades que saldrán a la venta el 20 de marzo) y el domingo 11 de junio en el Teatro El Círculo de Rosario.

Caetano Compositor, poeta, intérprete refinado, performer y agitador permanente, Caetano Veloso es una de las referencias ineludibles de la cultura popular de Brasil y América Latina.

El artista brasileño Caetano Veloso llegará en junio a Buenos Aires y Rosario como parte de la gira “Meu Coco”. donde el repertorio de su álbum de 2021 convive con clásicos de su trayectoria en el marco de una puesta visual acorde a la obra.“Llego a los 80 años. La forma general del espectáculo se debe también al placer del regreso casi pospandémico a los escenarios y a la atención-aunque mis reservas sobre mi talento para él no se hayan disipado-”, expresó Veloso en la comunicación de prensa que anuncia la visita.En otro apunte acerca de estas presentaciones en el país, el músico y compositor, de 80 años, señaló que “intento. Pero con el carácter de guion casi cinematográfico que nunca me abandona cuando proyecto un espectáculo. Pienso en la secuencia de canciones como quien está delante de una moviola - o de una aplicación de ‘edición’, que es como se llama hoy el montaje”.“La presencia de algo antiguo pero casi desconocido -como algunos y no otros temas del álbum ‘Meu Coco’- arroja luz sobre lo que significa la eventual unión de un éxito evidente con una canción igualmente evidente y llamativa del nuevo álbum”, reflexionó.