Colectivos: 'Kelly' Olmos acusó al grupo Dota de propiciar la medida de fuerza

La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos, dijo que la medida de fuerza que realizan varias líneas de colectivos en el-que mantenían interrumpidos sus servicios desde las 0 del viernes y hasta el mediodía- es “una extorsión” que “ha cruzado todas las fronteras”.Consideró que “no es un paro” sino “un conflicto interno dentro del sindicato de la UTA” que es “impulsado por la empresa DOTA” al punto de parecer“Esto es terrible. Es un exceso, ya que no es un paro gremial sino un conflicto interno de un sector que perdió las elecciones en el sindicato de la UTA y quiere torcer el brazo teniendo de rehén a los usuarios con la complicidad de la empresa DOTA”, afirmó Kelly Olmos en declaraciones a Radio 10.Para la funcionaria, “hay sectores empresarios que quieren digitar quién es el interlocutor gremial. Me parece que se han cruzado todas las fronteras”.“No es un conflicto por un reclamo laboral, sino que es un grupo dentro de la UTA que no pudo ganar las elecciones internas y por eso hacen esta medida. En realidad, parece más que Dota está haciendo un lockout patronal”, aseveró la ministra.El paro de colectivos es realizado por una rama disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nucleada en la, en reclamo de mejoras salariales y ante la supuesta ‘falta de respuestas’ del Ministerio de Trabajo para el reconocimiento de las autoridades electas en distintas seccionales.“Paramos porque, entre gallos y medianoches, la conducción de la UTA, sin consultar con las bases, viene desde hace ya años firmando acuerdos salariales de miseria y ha logrado pulverizar nuestros salarios, reduciendo su poder adquisitivo a un 50% de lo que debería ser”, anunció el jueves la agrupación, enfrentada a la conducción del gremio que dirige Roberto Fernández.Las 10 líneas principales afectadas por la huelga movilizan a unas 15 millones de personas al mes, y son la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el ámbito provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543, todas líneas que pertenecen a la empresa Dota.En tanto, un grupo de choferes bloqueaba en la mañana del viernes el ingreso de la terminal de micros en el bario porteño deEn su anuncio de la protesta, Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo, que conducen esa fracción interna, señalaron: “Si nos pagan como si no trabajáramos, así que nos abstendremos de hacerlo”.También denunció la Lista Azul que, pese a haberse impuesto en elecciones gremiales de cinco seccionales del país -Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán-, y “a pesar de que la Justicia lo viene ordenando desde hace más de dos meses”, la conducción de la UTA “no quiere ponerlos en posesión y se vale para ello de la pasividad de un Ministerio que no funciona”.En tanto, elanunció que "no ha dispuesto paro, ni medida de acción gremial alguna" y consideró “lamentable que un pequeño grupo de personas, identificadas con la lista que perdió las elecciones, pretenda la utilización de los trabajadores, teniendo a los usuarios de rehenes de sus intereses, en una supuesta medida que no se encuentra avalada por la entidad sindical".En ese marco, la UTA indicó que "el único objetivo" de la medida de fuerza es "generar descuentos a los haberes de los trabajadores”.