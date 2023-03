Chile buscó bajar el tono de sus críticas a Bolivia y Venezuela

El canciller chileno buscó bajar el tono de la discusión sobre migrantes. Foto: AFP

Boric había pedido más compromiso de Bolivia y Venezuela para el tema migratorio. Foto: Presidencia de Chile

El gobierno de Chile anunció este jueves que promoverá un encuentro con autoridades de Venezuela y Bolivia para analizar la problemática de la inmigración irregular que ingresa por el norte del país, un día después de que La Paz y Caracas cuestionaran declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la cuestión.en conferencia de prensa.Van Klaveren consideró que hubo señales positivas de los gobiernos de Bolivia y Venezuela para iniciar un diálogo sobre la situación migratoria y anunció que gestionarán reuniones bilaterales con autoridades de ambos países.de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará el viernes 24 y el sábado 25 en República Dominicana., dijo Van Klaveren, según la agencia Sputnik.Desde la pandemia de Covid-19 se registra una ola de migración hacia Chile por pasos no habilitados en la frontera norte con Bolivia, mayormente por parte de ciudadanos venezolanos.administrativas de quienes cometieron delitos en el país o que entraron por pasos ilegales.Tambiénbuscó bajar la tensión con una afirmación de que, dijo el mandatario.Según Boric, ni Bolivia ni Venezuela están recibiendo a los migrantes que Chile quiere devolver.Aun así, "no se trata de que escalemos problemas, sino que busquemos soluciones y ese es el espíritu del gobierno chileno” y por eso “hay esfuerzos de diálogos".Durante una visita a la localidad de Colchane, en la frontera con Bolivia, Boric afirmó el miércoles que el país vecino "no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera"., en el norte de Chile, para reforzar el control fronterizo.Colchane, a dos kilómetros de la frontera con Bolivia, tiene 1.680 habitantes. Según datos oficiales, por ese paso ingresaron en 2022 a Chile 21.553 personas en situación irregular.Desde Bolivia, sin embargo, recriminaron al mandatario chileno sus palabras, y le recordaron que actualmente Chile y Bolivia no tienen en vigencia ningún acuerdo para la repatriación de migrantes de terceros países que sean detenidos cruzando la frontera común.El viceministro de Exteriores boliviano, Freddy Mamani, recalcó en declaraciones recogidas por la estatal agencia ABI que "el procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional"., señaló.Además, el encargado de Exteriores boliviano aseguró que su gobierno "siempre está dispuesto al diálogo bilateral para abordar temas de interés común más aún con los países vecinos".Venezuela ya había respondido el miércoles mismo a los comentarios del gobierno chileno, a través de su canciller, Yván Gil: "El gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con Gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos", escribió en Twitter."La coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas", agregó Gil.Boric anunció el miércoles que invitó a reunirse en Santo Domingo a mandatarios "amigos de América Latina, con Andrés López Obrador (de México), Alberto Fernández (Argentina), Xiomara Castro (Honduras), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia)", y que uno de los temas a tratar será el de la inmigración irregular.