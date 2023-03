Un sector disidente de la UTA realiza un paro de colectivos en distintos puntos del país

La línea 56, que circula en el AMBA, será una de las afectadas.

La fracción disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nucleada en la Lista Azul Juan Manuel Palacios convocó este jueves a un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país que comenzará a las 0 de este viernes yy ante la "falta de respuestas" del Ministerio de Trabajo para el reconocimiento de las autoridades electas en distintas seccionales.", anunció la agrupación, enfrentada a la conducción del gremio que dirige Roberto Fernández.Las líneas principales por la huelga movilizan a unas 15 millones de personas al mes, y son la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el ámbito provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543.En su anuncio de la protesta, el sector denunció que "hace tres años la conducción corrupta de la UTA viene firmando acuerdos que habilitan ilegalmente la aplicación del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que establece que para los trabajadores de todo el país -excluido el AMBA- el 88% del sueldo no es remuneración salvo a los fines de la cuota sindical, la cuota de promoción para el sindicato, la cuota solidaria para el sindicato y los aportes a la obra social de la UTA, aunque los compañeros estén en otra obra social"., advirtió esa fracción, que a nivel nacional conducen Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo.La organización señaló que el artículo 223 bis "constituye en estas condiciones un latrocinio, un robo, una manifiesta ilegalidad que quita el salario deferido de los trabajadores de la actividad, condenándolos a una jubilación ruinosa porque los aportes y las contribuciones a la seguridad social se realizan sólo sobre el 12% del salario real".Así, apuntó contra esa "maniobra ilegal" que "enriquece a empresarios inescrupulosos y dirigentes sindicales corruptos".También denunció la Lista Azul que, pese a haberse impuesto en elecciones gremiales de cinco seccionales del país -Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán-, y "a pesar de que la Justicia lo viene ordenando desde hace más de dos meses", la conducción de la UTA "no quiere ponerlos en posesión y se vale para ello de la pasividad de un ministerio que no funciona".La agrupación Juan Manuel Palacios recordó además que el martes último Bustinduy llevó a cabo un acampe en una de las sedes del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de la regularización de las seccionales.