Scaloni le dejó un mensaje a los campeones del Mundo

El amistoso frente a Panamá

El entrenador del seleccionado argentino galardonado en menos de un mes como el mejor directo técnico de América y del Mundo bajó este jueves un mensaje a sus dirigidos campeones en Qatar, en la previa de los partidos amistosos de la semana que viene y la siguiente ante Panamá y Curazao, al advertir que el "fútbol es como la vida, no hay que dormirse en lo conseguido y seguir adelante para poder mejorar"."El fútbol como la vida son así: no hay que dormirse en lo conseguido sino seguir continuamente mejorando. Por eso nosotros siempre les daremos oportunidades a los chicos que vengan jugando en un buen nivel", avisó Scaloni en una entrevista con el programa de la televisión de Barcelona, El Curubito."Siempre les otorgaremos posibilidades de jugar a los que realmente creamos que están mejor en cada convocatoria, porque permanentemente hay jóvenes que van saliendo. Y eso ocurrirá cuando creamos que les debemos dar una oportunidad a los que las tengan que tener. Porque lo que acá está claro es que después de ganar el Mundial hay que seguir y no dormirse", remarcó el entrenador que por estas horas está visitando a su familia en su ciudad santafesina natal de Pujato.Y siempre bajo su natural tendencia de bajarle la "espuma" a la grandilocuencia, Scaloni remarcó que "no se puede estar todos los días pensando en que se es campeón del mundo. Porque no por ganar vale todo para siempre. La vida continúa y siempre hay espacio para seguir mejorando, o al menos intentarlo"."Por ejemplo el premio The Best que me otorgó la FIFA al mejor entrenador del mundo yo lo valoro más desde lo grupal que de lo individual. Y tampoco estoy todo el día pensando en eso", apuntó."Por ejemplo ahora que vamos a jugar el primer amistoso con Panamá ante el público argentino, vamos a prepararlo con toda la seriedad de siempre. Después, no se como será la fiesta que se está preparando, pero en la cancha pondremos lo mejor, porque la gente tendrá ganas de ver a sus jugadores y festejar. Y es el momento para brindarle al hincha toda la cercanía que se merece, aunque siempre considerando que en el medio habrá que jugar un partido", remarcó.Y finalmente el técnico de 44 años volvió la mirada hacia atrás, al pasado inmediato, para referirse inevitablemente a la tercera Copa del Mundo lograda por Argentina en Qatar, y sobre el punto reseño que "no cambiaría nada de lo hecho entonces. En primer término por como terminó todo, obviamente, pero fundamentalmente porque creo que se hizo todo aquello que teníamos que hacer", concluyó.Una de esas cosas que hizo Scaloni durante el Mundial fue no darles a conocer a los jugadores la formación del equipo titular hasta poco antes de empezar un partido, siguiendo un consejo de su colega ex River Plate, Marcelo Gallardo, esencialmente para que no se filtrara a la prensa si lo hacía con mucha antelación.