Un jefe de la Brigada sostuvo que encontró un arma en el auto en el que viajaba Lucas González

Imagen del juicio. Foto: Daniel Davobe

La versión de Romero

Lo que dijo Inca

Los jefes de los policías de la Ciudad queen el barrio porteño de Barracas rechazaron la acusación de haber entorpecido la investigación de la Policía Federal (PFA), mientras uno de ellos indicó haber encontrado un arma dentro del auto en el que viajaba el joven fallecido junto a sus amigos.Así lo expresaron ante el, los principales acusados del crimen de Lucas.Tanto Romero como Inca son representados por el abogado Diego Abarca y llegaron detenidos al debate ya que están imputados por el delito de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".Por su parte, el subcomisario Inca señaló que instantes previos a que Lucas sea asesinado, él se encontraba trabajando a 20 cuadras del lugar del hecho y aseguró que la brigada para la que trabajaban Issasi, López y Nieva “estaban organizando las ultimas tareas respecto a un sumario de narcomenudeo”.Sobre este punto, el comisario Romero agregó que dicho procedimiento se realizó "haciendo tareas de campo de forma encubierta, por orden de la UFEIDE" y que la investigación "se venia haciendo hace un mes en dicha zona".Mientras tanto, Inca narró su versión de los hechos: “En un momento determinado, escucho a la brigada modular sobre un enfrentamiento armado en la intersección de Alvarado y Pedriel. A raíz de esto, que también la escucharon los policías que fueron al apoyo, voy al lugar. Yo tenía que se había producido un enfrentamiento armado y que se había dado a la fuga un vehículo que había arrollado a un oficial”.A continuación, Inca, quien no aceptó responder preguntas de las partes, indicó que cuando él arribó al lugar de los hechos “la zona ya estaba perimetrada con cinta” y afirmó haber encontrado un arma de fuego en el vehículo en el que viajaban los adolescentes.“Nunca tomé contacto con Lucas. Yo ni siquiera llego a ver cuándo sacaron a Lucas del vehículo. Cuando comienzo a observar la (camioneta Volskwagen) Surán, veo varios impactos. En un momento, a la altura de la puerta de atrás, puedo observar había un arma tipo revólver”, afirmó Inca mientras los familiares de Lucas manifestaban su indignación ante sus declaraciones.En tanto, el comisario Romero afirmó que se encontraba en San Antonio de Padua al momento de la muerte de Lucas ya que tenía un turno médico."Es imposible que yo haya escuchado la modulación de lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Nunca vi a Lucas, nunca vi cómo lo asistieron. Yo llego una hora después de lo ocurrido. Inca ya había hecho consultas con la fiscal de flagrancia. Me alejé del lugar para no entorpecer el procedimiento de PFA", completó.