Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el gran símbolo de la complicidad civil con las dictaduras

Blaquier, el hombre que se fue sin ser juzgado. (Ilustración de Osvaldo Révora)

El patrón del mal

En Jujuy nunca olvidaron su responsabilidad en las detenciones y desapariciones de la Noche del Apagón.

De los 500, sólo algunos recuperaron la libertad; el resto terminó en cárceles. Y 36 siguen desaparecidos.

Un ejército de abogados hizo lo imposible para que Blaquier sea juzgado. (Foto: Florencia Downes)

Un hombre llamado Azúcar

Ese batallón legal lo acompañó en las pocas veces que se presentó antte la justicia. (Foto: Tito La Penna)

El magnate azucarero. Tal vez por esa razón, su inesperado fallecimiento,fue un duro golpe para los editores de avisos fúnebres del diario La Nación, puesto que, ya al anochecer del 13 de marzo, tuvieron que publicar a contrarrelojEntre éstas rjunto a las de personajes tan disímiles como Domingo Cavallo y el sastre Gino Bogani, apretujados entre los empresarios más pujantes del país, figuras del jet set, políticos de derecha y deudos con apellidos de prosapia.Sin duda, un merecido homenaje a quien -entre otros logros–, además de haber tenido una activa participación en el ejercicio del terrorismo de Estado. Su última victoria fue morir sin que el Código Penal lo importunara por ello.En este punto es necesario. Aquel día aún no terminaba de clarear, y Blaquier ya estaba en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, sobre la céntrica calle Libertad. Había llegado con anticipación para así eludir la jauría de movileros.Lo escoltaban cuatro abogados, dos hijos, un médico y el jefe de prensa del Ingenio Ledesma. Porque–en una videoconferencia enlazada con el despacho del juez federal Fernando Poviña, en Jujuy– por ciertos episodios ocurridos durante los años de plomo.Era una situación que él –quien– jamás imaginó para sí.Los cargos en su contra:, también conocido como Ledesma por ser la sede de su reino agroindustrial), además de “violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y tormentos seguidos de muerte” duranteBien vale reparar en este episodio.mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa procedían al allanamiento y el saqueo de todas las viviendas. En vehículos de la empresa, 500 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron llevados a los galpones del ingenio, donde permanecieron atados y encapuchados por tres meses, en medio de interrogatorios y torturas.Precisamente sobre ello Blaquier debía explayarse ante el juez, al igual que una veintena de militares y Alberto Lemos, un gerente de Ledesma.Lo cierto es que el apego del “Tordo” –como sus allegados le decían– hacia los regímenes castrenses tenía una razón que excedía el tema represivo:luego del cierre compulsivo de los ingenios tucumanos, Blaquier anudó fructíferos lazos de intercambio con los siguientes gobiernos de facto. De modo que, por decantación,Prueba de ello es su intercambio epistolar con el entonces ministro de Economía,. En una carta fechada a fines de 1978 se dirige a él con un efusivo, y no duda en expresar su “profunda admiración por “la recuperación de la Argentina”. En esa misma hoja también se refiere a sus gestiones con “el señor Harry Stenbreder” –un influyente funcionario del Departamento de Estado norteamericano– paraEl resurgir de la democracia no empañó el romance de Blaquier con los uniformados. Tanto es así que convirtió nada menos que en jefe de Recursos Humanos de la empresa al hoy encarcelado brigadier Teodoro Álvarez, quien, durante el llamado “Proceso”, había tenido un rol crucial enSe podría afirmar que su feudo de Libertador General San Martín es el único lugar del país en el cual la dictadura no concluyó.Al respecto, un episodio ilustrativo:en las oficinas centrales de la empresa, junto a legajos sobre trabajadores desaparecidos también fue hallado un escrito que da cuenta de trabajos de inteligencia efectuados por cuenta de la empresa en ¡2005! Se trata de un paper de 300 páginas sobre la marcha de aquel año en homenaje a las víctimas de la Noche del Apagón; junto a una minuta, hora por hora y día por día, de sus preparativos. Tal informe contiene una lista con nombres de todos los dirigentes que participaron en el recordatorio.Su procesamiento fue el epílogo de dicho trámite.Pero tres años después, la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi,siendo el fallo apelado por la querella.La Corte Suprema se tomó siete largos años para votar la revocatoria de Casación (con el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz, quien cultiva un lazo de amistad con la familia Blaquier).Sin embargo, los abogados del anciano. En consecuencia, se le ordenó al Cuerpo Médico Forense (CMF) que se le realice los estudios correspondientes. Aquella dilación hizo que, al final, don Carlos Pedro no llegara al banquillo de los acusados.Claro que por esos díasPero vayamos por partes.No es una exageración afirmar que don Carlos Pedro era un hombre múltiple. En algunas librerías de saldos todavía se puede encontrar al menosEl título del primero lo dice todo.En el segundo supo volcar su lúcida mirada sobre el mundo helénico, destacando queY sostiene tal tesitura con un dato de suma utilidad para las sociedades contemporáneas: “En la antigua Grecia, los esclavos del Estado cumplían funciones de vigilancia y policía”. Un genio.A su vez,Porque hace foco en la relación del protagonista con su favorita, Françoise d’Aubigné –más conocida como Madame de Maintenon–, con quien se unió en matrimonio morganático sin haberse separado de la reina María Teresa de Austria. Una alusión poco disimulada del vEs que Blaquier se creía una reencarnación del Rey Sol.Tanto es así que. Sobrecargada con estatuas, mármoles de Carrara y un sauce llorón, este reyezuelo de cabotaje amasó bajo su techo, entre visitas de embajadores, dignatarios de la Iglesia y generales, la ilusión de hacer propia aquella frase acuñada por su ídolo:El tipo se jactaba de ser un pragmático del espíritu. “La filosofía me fue muy útil en mi vida empresarial”, le soltó, al concluir el siglo XX, a su amigo, el marchand Ignacio Gutiérrez Zaldívar, en un programa televisivo que éste animaba en la ATC del menemismo. Esa vez también, y con una leve sonrisa, se permitió el siguiente remate: “Soy un enamorado del amor”.Pero, ya en el tramo final de su existencia –cuando sus abogados, en agosto de 2022, lidiaban por apartarlo de su juzgamiento en Jujuy–,Su detonante fue una simple noticia policíaca:(EYBA) y el arresto de su líder, Juan Percowicz, junto a una veintena de acólitos.En realidad era una secta dedicada a rl con el fin de ofrecerlas a una acaudalada cartera de clientes. Una suerte de “geishado VIP”, según la terminología del propio Percowicz.Pues bien, tal como consta en uno de sus biblioratos secuestrados por la policía,Dicha documentación, junto a las declaraciones de imputados y testigos, consigna que él supo usar los servicios que propiciaba la EYBA entre fines de la década del ’90 y 2014,Durante ese lapso, se dejaba caer tres veces por semana al bunker de la secta, un edificio en la calle Estado de Israel 4453, donde permanecía desde las 10:00 hasta las 17:30.de hecho, los libros contables de la organización registran “donaciones” suyas de hasta un millón de dólares,La cautiva que él hizo suya dejó de convivir con las otras esclavas para ocupar un amplio departamento para ella sola en el cuarto piso. “Azúcar” no dudó en financiar la remodelación del inmueble y, particularmente, su nidito de amor, para conferirle la apariencia de un “châteaux”.En el directorio del Grupo Ledesma se rumoreaba que el derrumbe de la EYBA lo habría afectado más que la posibilidad de ser juzgado por genocidio.Que el Príncipe de las Tinieblas se apiade de su alma.