Hayao Miyazaki, el gran maestro de la animación que se resiste al retiro

En 2015, Miyazaki recibió un Oscar a la Trayectoria. (Foto: Academia de Cine de Hollywood)

"El viaje de Chihiro", tal vez la mejor película de Miyazaki. Recibió un Oscar y el Oso de Oro de Berlín.

Una vida cuidadosamente dibujada

Con su gran amigo Isao Takahata (quien falleció en 2018), Miyazaki fundó el Studio Ghibli.

"Mi vecino Totoro", filme de 1988.

En 2013, a los 72 años, tras estrenar “Se levanta el viento”,La cinefilia mundial lamentó de manera generalizada la noticia porque se retirabaEn la entrega de los Oscar de 2014 aquella película consiguió una nominación como mejor largometraje animado; y en la edicón de 2015,pero más allá de los merecidos reconocimientos todos ya extrañaban la belleza, la poesía, la sensibilidad de semejante artista.Sin embargo, tras mucho tiempo de ostracismo y mientrasseguía produciendo y estrenando películas de otros realizadores,largometraje que luego de dos años de intenso trabajo llegará a los cines de JapónEl fenómeno de Miyazaki no solo no ha decaído sino que se ha profundizado con el paso del tiempo.e incluso vuelven una y otra vez a los cines. Este año, por ejemplo, se está organizando en los complejos argentinos de la cadena Cinemark Hoyts elEn enero fue el turno de(2008), que convocó a más de 16.000 espectadores; en febrero se presentaron dos títulos,(1988), que fue visto por 26.000 personas, y(2004), que vendió casi 30.000 tickets; y todavía quedan dos lanzamientos más: el 23 de marzo se podrá disfrutar de(1997), mientras que el 27 de abril volverá a la pantalla grande(2001), que le valió a Miyazaki el, máximo premio del Festival de Berlín, y luego elNacido en Tokio en 1941, Miyazaki fue desde pequeño, y, si bien estudió primero Ciencias Políticas y Económicas, con el tiempo se fue perfeccionando como ilustrador, dibujante de mangas y luego como productor y realizador de animés.Como su padre dirigía un negocio que, desarrolló una gran fascinación tanto por la aeronáutica como por la literatura bélica, algo que más tarde reflejaría en sus películas a través de la inclusión de toda clase de artefactos voladores, pero siempre con una impronta claramente pacifista.Luego de trabajar desde principios de los años '60 en diferentes compañías como la célebre Toei (llegó a ser jefe de Toei Animation),, que está considerada como una de las factorías más prolíficas, diversas, creativas e influyentes de las últimas cuatro décadas .A pesar de que el estudio produjo películas de varios realizadores más como Yoshifumi Kondo, Goro Miyazaki y Hiromasa Yonebayashi (muchas veces con música del talentoso compositor Joe Hisaishi),, consiguieron los mayores éxitos de taquilla de la historia del Japón y exportaron esas historias tragicómicas, fantásticas, mágicas al resto del planeta, en las que una encantadora niña y un gato pueden convivir con inmensas máquinas o artefactos bélicos que ponen en riesgo la pureza, belleza y equilibrio del planeta.Porque los niños de Miyazaki son pura alegría y celebración, inocencia y sinceridad, el último refugio frente al cinismo, la ambición desmedida y el egoísmo de muchos adultos.y la concientización subrayada porque sus universos son autosuficientes, fluyen con reglas propias, con una dinámica interna en el que hay elementos que son importantes y deben ser respetados.no hay límites para la imaginación, pero hasta los aspectos más sobrenaturales siempre tienen algún correlato con la realidad y nos permiten repensar y resignificar el mundo en el que vivimos.Y el largamente esperado regreso de Miyazaki será en breve con la mencionadatransposición del libro homónimo publicado en 1937 por Genzaburo Yoshino que cuenta la historia de Cooper, un adolescente de 15 años que, tras la muerte de su padre,con la ayuda indirecta de su tío, cuyos consejos le llegan al joven a través de un diario que el adulto ha escrito. Una traducción al inglés se publicó por primera vez recién en 2021 con introducción de Neil Gaiman.Aún no se sabe si “How Do You Live” tendrá -como informaron algunos medios-, pero su llegada a las salas japonesas sí está confirmada para julio y luego sí empezar a recorrer el resto del mundo.Sus seguidores argentinos, esos que están llenando cada función de sus clásicos, la esperan con la ansiedad propia de un evento artístico de estas dimensiones.