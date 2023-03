Falleció Enrique Symns, referente del periodismo contracultural argentino

Symns: verdadero "hombre orquesta" y desatanudos cultural.

Lamentamos informar el fallecimiento de Enrique Symns, escritor, periodista, fundador de la revista Cerdos & Peces y monologuista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la década del ochenta. Buen viaje, Enrique. pic.twitter.com/QQvptHfPku — 93.7 Nacional Rock (@NacionalRock937) March 16, 2023

Cerdos y Peces, la revista creada por Enrique Symns: un experimento que rompió todas las barreras



✍🏻 Gabriel Sánchez Sorondohttps://t.co/GPtTmItvzV pic.twitter.com/zRFBzRXOEf — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 16, 2023

Murió Enrique Symns, dolor y muchos recuerdos. Un grande. — Gaby Levinas (@GabyLevinas) March 16, 2023

El periodista, escritor y actor Enrique Jorge Symns, creador de la icónica revista contracultural Cerdos & Peces , que revolucionó la escena de los años 80 y 90 en Argentina, inaugurada con la recuperación de la democracia hace 40 años, falleció a los 77 años.Fue miembro fundacional y performer presentador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: un integrante no músico, tan particular como esencial en el espíritu que impulsó a la banda platense. Reconocido como uno de los exponentes literarios del periodismo gonzo en Argentina dejó una obra inmensa. Sus crónicas y relatos, su tono ácido y desafiante, su discurso políticamente incorrecto por excelencia, lo conviritó en uno de los autores más influyentes de la llamada cultura urbana y el under porteño.​Algunos de sus grandes amigos de siempre, como su colega y compañero de muchos años Ricardo "Patán" Ragendorfer, lo recordaron con cariño en las redes. A esa memoria se sumaron Sebastián Duarte, Gabriel Levinas, Bruno Larocca, entre otros,"Partió mi amigo hacia el más allá. Falleció hoy Enrique Symns, el irreverente periodista que marcó a fuego a toda una generación a base de un periodismo distinto, contestatario en plena década del 80, enfrentado a toda la carga que aún dejaba secuelas tras una nefasta dictadura militar", tuiteó Duarte.Lo recordaron también distintos medios gráficos y radiales que tuvieron que ver con su vida y obra, como Radio Nacional y Rock Pop."Se fue un pedazo de la historia del periodismo contracultural de los 80 y 90" señaló con justicia la revista Sudestada a través de su twitter al conocerse la noticia.Télam abordó en distintas oportunidades la obra Symns. En lo más reciente, dedicó un especial a su mítica revista "Cerdos y Peces" que incluyó testimonios acerca de él y su creatividad salvaje, ilimitada, por parte de sus colaboradores.Tal como se reseñaba en aquellas líneas, "la Cerdos" (según la referían sus lectores) había nacido como un suplemento de la revista El Porteño, pero para abril de 1984 se independizó.La revista de Symns asomaba a los quioscos con portada propia desde donde un punk argentino miraba amenazante y los títulos gritaban “Drogas, venenos para volar”; “Matadero Borda”; “Sección gay”, entre otras arengas, apenas a tres meses de que la sociedad argentina superara a la peor dictadura de su historia.Con relación a la revista Cerdos y Peces, que aquí recordamos, bien vale evocar el testimonio que Ragendorfer brindó a Télam, involucrando precisamente a Symns: “Sucedían cosas surrealistas. Una vez, al cierre, nos encontramos con que teníamos dos páginas en blanco. Para llenarlas, improvisamos un Manifiesto Antipapa , que justo venía por segunda vez a la Argentina.Convocamos, en el texto, al Obelisco, en una fecha y hora determinada donde supuestamente tendría lugar la inventada manifestación en su contra. Increíblemente, llegado el día, cuando ya nos habíamos olvidado del asunto, vemos por televisión que hay un revuelo tremendo, carros de asalto, corridas ¡era nuestra convocatoria! Symns lo veía conmigo y repetía ‘no puede ser… no puede ser…"De eso se trataba: recrear mundos, mezclarlos con la propia realidad ficcional en sí misma, que Enrique tanto señalaba como comedia, sin ápice de gravedad o seriedad.Enrique Symns nació en Lanús, 22 de diciembre de 1945. Fue un polígrafo -poeta, periodista, cronista, biógrafo, narrador, guionista- y un animal de arte; uno de esos renacentistas que no pasan desapercibidos en el mundo de la cultura, del pensamiento, de las expresiones creativas en el sentido más amplio posible.