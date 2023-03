Baltazar Garzón aseguró que no hay "pruebas sólidas" contra la Vicepresidenta

Baltazar Garzón / Foto: Archivo.

El jurista español Baltasar Garzón aseguró que no hay "pruebas sólidas" que fundamenten la sentencia que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y aseguró que es "como una muerte civil política" que tiene como objetivo "acabar con el oponente político".En declaraciones a radio El Destape, Garzón también se refirió al intento de magnicidio a la Vicepresidenta y dijo: "A lo largo de la historia hubo grandes magnicidios que decían que habían sido fruto de una mente perturbada o una acción criminal concreta exclusivamente. Normalmente tiempo después se descubre que no era así".Por esa razón, advirtió quey sostuvo que hay que llevar adelante "una investigación judicial con seriedad" para esclarecer lo sucedido.Respecto a la causa Vialidad, consideró que "se busca acabar con el crédito político de la Vicepresidenta" y resaltó que "es como una muerte civil política"."Buscan acabar con el oponente político y la utilización del derecho a través de la judicialización de la política es un elemento más de la persecución. Lo verificamos en las 1.600 paginas de los fundamentos", afirmó Garzón.El jurista sostuvo que la causa Vialidad "se basa en una serie de argumentos que, si bien podrían servir para iniciar una investigación, a lo largo de la misma han ido desvirtuándose y quedando vacíos de contenido"."No podemos decir que es una sentencia congruente si no se apoya en pruebas solidas. En la causa Vialidad se habla de indicios, pero eso tiene que volverse prueba porque sino es una presunción. Esta sentencia no tiene algún hecho contrastado cabal que nos conduzca a afirmar que Cristina Kirchner formó parte de esa supuesta empresa criminal", subrayó.En tanto, el magistrado español advirtió que los jueces utilizaron "expresiones impropias de una sentencia judicial" que se asemejan a un "alegato político" y consideró que existe "una persecución política a través de la instrumentalización del derecho con el apoyo mediático y de servicios de inteligencia"., remarcó.En tanto, sostuvo queque realizaron jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín."El poder dentro del Poder Judicial nunca puede ser corporativo. Esta situación tendría que ser investigada y sancionada por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, pero el problema es que precisamente esa instancia judicial y disciplinaria esta altamente cuestionada y sometida a juicio político", apuntó.Además, consideró que "solo la transparencia acabaría con esta situación" yPor último, planteó que la lucha por los derechos humanos "tiene que ser una lucha renovada y permanente" y que "no podemos quedarnos con los hitos consolidados porque eso puede cambiar en cualquier momento".