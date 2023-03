Rossi insistió en realizar las PASO en el FdT y pidió "bajar un cambio" en la interna

Rossi insistió en realizar PASO en el FdT y pidió "bajar un cambio" en la interna. Foto: Pepe Mateos

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, insistió este jueves en la necesidad de que el Frente de Todos (FdT) presente sus candidatos en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y pidió a los dirigentes de la coalición oficialista "bajar un cambio" en las disputas internas., dijo este jueves Rossi en diálogo con FM La Patriada, aunque aclaró que las primarias abiertas en el FdT se realizarían si "no aparece una fórmula con la que la mayoría de los integrantes del frente se sientan representados"., Rossi consideró que "todavía falta que pase agua abajo del puente. Todavía falta un proceso dinámico interno en el FdT que genere un candidato".En ese sentido,Asimismo,Por otra parte, Rossi r, el expresidente de bloque del FdT en la Cámara de Diputados afirmó que “Cristina actuó de forma generosa e inteligentemente al anunciar que no iba a ser candidata".A la hora de referirse a la mesa política del FdT que tuvo su primera reunión el mes pasado, Rossi consideró que "en febrero se dio una buena reunión, pero no quedó establecida una nueva fecha para reunirse".