Cómo facilitar el acceso de los jóvenes a los alquileres

El estado crítico del mercado inmobiliario, la suba de precios, el surgimiento de acuerdos temporales en dólares y la flexibilización laboral son algunas de las razones que inquilinos y especialistas mencionan a la hora de abordar los inconvenientes que tienen los jóvenes a la hora de alquilar. ¿Qué soluciones podrían aplacar esta problemática?tiene 22 años y vive en La Plata. “Mis ingresos no son suficientes para alquilar, sobre todo con la actualización del monto después del año de contrato”, explica y, resume que uno de los grandes problemas de los jóvenes a la hora de alquilar es que “los sueldos son muy bajos y los alquileres muy altos”.Para, diputado nacional por ely presidente de la Comisión de Legislación General, “el Estado debe intervenir con una fuerte presencia. Una de ellas es a través de los programas de los institutos provinciales de vivienda. Y si no, a través del financiamiento a tasa subsidiada de créditos hipotecarios, que es lo que fue elen su momento”, señala.Según, titular de, “hay un problema doble para los jóvenes: la flexibilización laboral y las condiciones que fija el mercado para poder alquilar”. “Mientras ellos tienen trabajo informal o no tienen trabajo, el mercado pide sueldos que tripliquen el valor del alquiler. Por lo tanto, es un sector que es muy difícil que pueda acceder a una vivienda”, ahonda.tiene 26 años y está buscando su primer alquiler. “Le tengo que dedicar mucho tiempo a buscar un monoambiente en Capital Federal. Estamos hablando de un promedio de 90 mil pesos que te piden por un monoambiente”, explica y agrega: “Tengo tres trabajos, y con uno de los sueldos no me alcanza para nada, necesito dos de los sueldos sólo para pagar alquiler, no tiene sentido”.El Frente de Todos presentó el año pasado un. Para Godoy, las actualizaciones tarifarias anuales basadas en el índice de inflación perjudicaron al interior. En ese sentido, explica: “en las provincias eran menores los porcentajes de actualización comparado con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se equipararon”.“También lo que incluimos en el nuevo proyecto es la, me parece que eso es clave para evitar cláusulas leoninas”, agrega el legislador sobre los alquileres temporales en dólares, que redujeron la oferta en ciudades con alta demanda como CABA.Una solución a esta problemática, según, titular de la(CAMESI), sería “implementar el dictado de leyes donde se otorguen beneficios impositivos importantes a los propietarios que alquilen sus inmuebles y registren su alquiler sin costo en la AFIP y puedan deducir impuestos”.“El Estado debe tomar intervención pero para dar una solución general al déficit habitacional”, insiste.ParaManuel, otro gran problema a solucionar es el trato con las inmobiliarias. “A las dificultades se le suma también el prejuicio de las inmobiliarias por el inquilino, que te juzga según tu cara, de dónde sos y si tu trabajo está en blanco”.Por su parte, Ana Clara sostiene que “los inquilinos necesitan información para que las inmobiliarias y propietarios dejen de pedir aumentos por encima del índice que fija la ley, obligar a pagar en efectivo, etc”.Otra solución que aporta el diputado Godoy, que también la menciona en entrevistas el referente de Patria Grande,, es “la posibilidad de avanzar en la propiedad comunitaria a través de cooperativas como ley nacional”.“Me parece que esa también es una muy buena idea para discutir, y creo que hay que tener en cuenta las distintas iniciativas tendientes a esta problemática”, reflexiona el legislador.Por su parte, Muñoz sostiene que “y el verso de la casa propia es para nadie. Acá lo que hay que hacer es resolver de verdad el problema de la vivienda”.Para cumplir con ese objetivo, el titular de Inquilinos Agrupados pide “que se controle el cumplimiento de la Ley de Alquileres y que se profundice la regulación”.