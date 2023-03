Marijuán pidió desestimar la denuncia contra el juez Ramos por falso testimonio

Marijuán consideró que no surge de la denuncia "de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa" / Foto: Leo Vaca

Mensajes que no pueden ser tomados como prueba

El fiscal federal Guillermo Marijuán dictaminó que debe desestimarse por inexistencia de delito una denuncia por falso testimonio contra el juez Sebastián Ramos, a raíz de sus dichos como testigo en el marco de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que se sigue contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.En un dictamen de diez carillas presentado ante el juzgado federal 9 que subroga el juez Sebastián Casanello, Marijuán no impulsó la investigación desegún el texto al que tuvo acceso Télam.El fiscal dictaminó que debe ser desestimada por inexistencia de delito, una decisión que tendrá que tomar Casanello.La denuncia fue presentada por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Ana Carolina Gaillard.pero luego se hicieron públicos "chats" entre ambos de donde "surge que habrían mantenido un intercambio por Whatsapp donde se vería demostrada una relación de confianza entre ambos".La fiscalía fundamentó que la denuncia se basa en la difusión de un supuesto intercambio de mensajes entre el juez y el funcionario publicados por la prensa y que no pueden ser tomados como prueba."Se refiere puntualmente a supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia, sino que por el contrario a ellas se refiere como “filtraciones”, de las que no se desprende que hayan sido aportadas por las personas que aparecerían intercambiando comunicaciones", analizó el fiscal.Ante ello,Además, sostuvo que Ramos, al responder bajo juramento de verdad en esa audiencia ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, no mintió al referirse a su vínculo con D'Alessandro, ya que se le preguntó si mantenía con él alguna relación "sistemática".Marijuán consideró que no surge de la denuncia "de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa"., consideró.El fiscal analizó las copias de la versión taquigráfica de la declaración "y la información de fuentes de acceso público de donde surgirían las conversaciones que motivan la presentación, compuesta por publicaciones digitales"."Habré de solicitar a VS su desestimación, por no constituir delito los hechos en ella contenidos", concluyó el fiscal.Ramos declaró como testigo en el marco del pedido de juicio político a los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por supuesto mal desempeño o eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.