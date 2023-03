Asesinó a balazos a su expareja y fue detenido con un arma a bordo de su auto

"Si lo ven llamen al 911", el mensaje que Esperati mandó a sus vecinos en 2021

María Isabel Esperati Aquino le había pedido hace dos años a sus vecinos que si veían merodear a su ex por el barrio, llamaran al 911 porque la había agredido y tenía una orden de restricción perimetral.



Así surge de un mensaje que la víctima envió en 2021 a un grupo de seguridad vecinal de Whatsapp y que este jueves fue publicado en el portal de noticias local, Infocañuelas.



"Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto. Gracias", dice el texto escrito por Esperati.



La mujer acompañó el mensaje con una fotografía del ahora femicida, Javier Alejandro Núñez (47), y otra imagen del Volkswagen Suran gris con el que fue a cometer el femicidio y con el que fue detenido.