Bilardo cumple 85 años y es tendencia en las redes: "¡Feliz cumpleaños, Doctor!"

💬 "No tiene bebida alcohólica señorita, tiene gatorei"



💬 "¡Me mato por la Copa del Mundo!"



💬 "Vengo acá después del campeonato mundial, te pongo la firma, donde vamos estamos siempre arriba"



👃 Sinónimo de Estudiantes, sinónimo del fútbol argentino. 🇦🇹🇦🇷



Bilardo con Giusti, Garré, Batista, Ruggeri y Burruchaga (@jburruchaga).

Carlos Salvador Bilardo, el técnico campeón del mundo de México 86 y uno de los personajes más importantes del fútbol argentino en su historia, cumple este jueves 85 años y es tendencia en las redes sociales.El Doctor Bilardo, tal su apodo por obtener el título de médico en la Facultad de Medicina de la UBA en 1964, el hombre de las mil cábalas y las mil anécdotas, recibió la visita de los jugadores campeones del 86 Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Checho Batista, Ricardo Giusti y Oscar Garré en la previa a su cumpleaños."Con la Banda del '86 visitando a nuestro 'Maestro Carlos'. ¡Feliz de verlo tan bien!", escribió Ruggeri con la foto que se sacaron en el departamento donde reside Bilardo, quien necesita de cuidados constantes tras ser diagnosticado con el síndrome Hakim-Adams en 2018.Este jueves, el "Narigón" fue saludado en redes y se convirtió en tendencia rápidamente.La cuenta oficial de Estudiantes de La Plata, equipo con el que ganó -como jugador- tres Libertadores (1968, 1969 y 1970) y la Intercontinental del 68, y como DT el título en 1982 que le valió el llamado de la AFA para suceder a César Luis Menotti en la Selección, fue la primera en saludar a uno de sus máximos referentes."Sinónimo de Estudiantes, sinónimo del fútbol argentino. ¡Feliz cumpleaños, Doctor!", publicó @EdelpOficial.Desde la cuenta de Diego Armando Maradona en Instagram hay fotos de los dos con un texto que dice: "Aquellas personas que han conseguido grandes logros se han destacado, entre otras cosas, por su pasión e identidad. Feliz cumpleaños al querido Carlos Salvador Bilardo".El actual vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, también posteó en Instagram: "Carlos querido, muy feliz cumpleaños! Nunca alcanzarán las palabras de agradecimiento para lo que hiciste por Estudiantes y el fútbol argentino. La familia Pincha te abraza hoy y todos los días. Para siempre. Salud, Doctor!".El Instagram oficial de la selección argentina dedica una historia al aniversario de nacimiento del exDT. Además, la Conmebol posteó: "¡Feliz cumpleaños, Doctor! Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo con Argentina en México 86, cumple 85 años".San Lorenzo, equipo en el que Bilardo debutó como jugador en 1953, lo saludó en Twitter: "Se crió en Boedo. Debutó en Primera en el 58. Fue campeón en el 59. Es el DT que dirigió el último partido en Avenida La Plata. 'San Lorenzo fue mi vida', dijo alguna vez".Bilardo, técnico campeón del mundo del 86 y subcampeón en el Mundial de Italia 90 de la mano de Maradona, tiene historias icónicas de sus épocas de entrenador del seleccionado. Una fue en el casamiento de Maradona, previo al Mundial de Italia, cuando le puso el ojo al brasileño Careca, compañero de Diego en Napoli y uno de los invitados a la fiesta en el Luna Park:"Pensaba que Brasil se nos iba a cruzar así que le dije a la mujer de Ruggeri que vayan a bailar al lado de Careca para saber cómo era la altura. Después Oscar lo terminó marcando".En aquel duelo con Brasil, lo que nunca admitió el DT es si le habían puesto algo al célebre bidón de Branco. "No sé, yo no tengo nada que ver", se desentendió el Doctor.En su último club como técnico, Estudiantes en 2004, Bilardo también dejó huella cuando fue de visitante a River y sacó una botella de champán antes del partido. Cuando una fiscal vino a acusarlo de que no podía tomar alcohol en la cancha, tiró: "Tengo 50 años de cancha, usted se equivocó señorita, es gatorei".