Evacuaron una escuela porteña por el incendio de la cámara de luz del edificio

Foto: Pablo Añeli

Foto: Pablo Añeli

Foto: Pablo Añeli

Alumnos, docentes y auxiliares de la Escuela Nº 16 Presidente Mitre, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, debieron ser evacuados por el incendio de la cámara de luz de la institución, por lo que se desplegó un operativo del SAME y Policía de la Ciudad, quienes informaron que una trabajadora debió ser atendida por inhalar humo.El hecho se produjo aparentemente por el incendio de la cámara de luz de la escuela, ubicada en el cruce de la avenida Pueyrredón y Sarmiento, a raíz de un desperfecto eléctrico, por lo que el personal docente procedió a evacuar a los alumnos de todos los niveles.El SAME y la policía montaron un operativo de contención en el lugar y se cortó totalmente al tránsito la calle Sarmiento mientras los alumnos iban saliendo del edificio y llamaban a sus padres para que vayan a retirarlos.Por el incendio no se reportaron heridos, pero una auxiliar debió ser atendida por el personal médico por inhalación del humo, informaron desde UTE.