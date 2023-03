Bernardo Romeo: "Garnacho está decidido a jugar con Argentina"

El coordinador de seleccionados juveniles de la AFA,, confirmó este jueves que, la joven promesa de Manchester United inglés, recibió un nuevo llamado de España pero "está decidido" que jugará para la Argentina., contó Romero en declaraciones a DSports Radio."Yo también hablé con él hace una semana y durante una gira que tuve por Europa pude estar en su casa y tiene su foto con (Lionel) Messi.", agregó el exdelantero sobre el joven atacante de Manchester United.Garnacho había sido convocado para los partidos del seleccionado campeón del Mundo contra Panamá y Curazao pero quedó desafectado por una seria lesión en el tobillo derecho. Romeo también se refirió a la situación de Javier Mascherano y su inevitable salida del seleccionado Sub-20."Hicimos todo lo posible para convencerlo. Todavía no está cerrado pero sé que es difícil. Estuve con él hace poco, me dio sus explicaciones y si considera que no da para más hay que respetarlo. Es un emblema para la Selección", destacó sobre Mascherano, que presentó su renuncia luego de la temprana eliminación en el torneo Sudamericano.Sobre el futuro reemplazante, el exfutbolista de Estudiantes de La Plata y San Lorenzo señaló que en los próximos días habrá una reunión con Lionel Scaloni, quien tendrá una "opinión importante" para la definición.Consultado por Esteban Cambiasso o Lucas Bernardi, Romero prefirió la reserva y "esperar" ya que pretende hablar primero con Scaloni, a quien consideró "la cabeza del proyecto" de seleccionado