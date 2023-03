EEUU amenaza con prohibir TikTok si no se se separa de su matriz china ByteDance

El Reino Unido prohibió TikTok en dispositivos gubernamentales

El Gobierno británico anunció este jueves que TikTok fue prohibida en los dispositivos gubernamentales luego de que los ministros del gabinete nacional ordenaran una revisión de seguridad para evaluar la vulnerabilidad potencial de los datos en las aplicaciones de los dispositivos y los riesgos de acceso y uso de información sensible por parte de algunas plataformas.



En un comunicado el Gobierno informó que dada la naturaleza potencialmente sensible de la información almacenada en los dispositivos gubernamentales, la política gubernamental sobre la gestión de aplicaciones de terceros se fortalecerá y se introducirá una prohibición preventiva de TikTok.



"La seguridad de la información sensible del Gobierno debe ser la prioridad, por lo que hoy estamos prohibiendo esta aplicación en los dispositivos gubernamentales. El uso de otras aplicaciones que extraen datos se mantendrá bajo revisión", dijo el ministro sin cartera del Gabinete británico Oliver Dowden.



"Restringir el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales es un paso prudente y proporcionado siguiendo los consejos de nuestros expertos en seguridad cibernética", agregó. Y aseguró que TikTok requiere que los usuarios den permiso para que la aplicación acceda a los datos almacenados en el dispositivo, que luego la empresa recopila y almacena.



"Permitir tales permisos le da a la empresa acceso a una variedad de datos en el dispositivo, incluidos contactos, contenido del usuario y datos de geolocalización", explicó. Por eso, sostuvo, el Gobierno está preocupado por la forma en que se pueden usar estos datos.



También aclaró que la prohibición no se extiende a dispositivos personales para empleados gubernamentales, ministros o el público en general.



"Las personas deben conocer las políticas de datos de cada plataforma de redes sociales cuando consideren descargarlas y usarlas", recomendó tras agregar que las excepciones solo se otorgarán por equipos de seguridad caso por caso, con aprobación ministerial según corresponda y con medidas de seguridad implementada



"Estas excepciones cubrirán áreas como individuos que trabajan en roles de aplicación de la ley relevantes o, por ejemplo, con fines de trabajo en daños en línea", concluyó.