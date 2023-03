Narcos mantienen ataques en el noreste de Brasil

Operación

La acción lanzada por la organización Sindicato del Crimen está vinculada a una operación policial que interceptó un cargamento de armamento destinado a los capos del grupo que domina el narcotráfico en Rio Grande do Norte, estado conocido como la "esquina de América" por su posición geográfica.



Esta es la primera ola de violencia vinculada al crimen organizado que registra el Gobierno de Lula, asumido el 1 de enero. El Gobierno de Rio Grande do Norte es del Partido de los Trabajadores (PT) tras la reelección de la gobernadora Bezerra.



Familiares de presos cortaron algunas rutas frente a las cárceles de Natal y Mossoró (otra ciudad atacada) en reclamo de mejoras en las condiciones de detención y de que no se ejecute violencia contra los detenidos.