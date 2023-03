EEUU publicó imágenes de un caza ruso lanzando combustible sobre su dron

Video desclasificado por el Pentágono.

EEUU acusó a la aviación rusa de haber "interceptado y chocado" un drone suyo sobre el mar Negro y de provocar su caída



Con la hélice dañada, los operadores del dron pilotearon el aparato como un planeador mientras descendía sobre el mar Negro, haciéndolo caer al agua

que libera combustible sobre un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea estadounidense, al que corta una hélice en el espacio aéreo internacional, dos días después del cruce diplomático por el episodio sobre el mar Negro.El video muestra la cámara del dron MQ-9 Reaper apuntando hacia atrás y su hélice montada en la parte trasera, girando, antes de que un caza ruso Sukhoi SU-27 se acerque, descargue combustible e intercepte la nave no tripulada estadounidense, con el objeto -según el Pentágono- de cegar sus instrumentos ópticos y expulsarlo del área, informó la cadena de noticias CNNEn otra parte de las imágenes,Las imágenes se interrumpen cuando el avión ruso colisiona con el MQ-9 Reaper, dañando la hélice y obligando a EEUU a hacer caer el dron en el mar Negro.Rusia negó que se produjera una colisión.mientras descendía sobre el mar Negro, haciéndolo caer en aguas internacionales al suroeste de Crimea.Durante el descenso, los operadores borraron a distancia el software sensible del avión no tripulado, mitigando el riesgo de que materiales secretos cayeran en manos rusas antes de que se estrellara en el agua, informaron funcionarios estadounidenses citados por la cadena de noticias.El miércoles, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el dron no había sido recuperado y que "no estaba seguro" de que EEUU pudiera rescatarlo.Moscú, por su parte, dejó claro que intentaría recuperar los restos., pero aseguró que Washington era "imposible que pudieran obtener algo de valor de inteligencia de los restos de ese avión no tripulado, cualesquiera que fueran los restos que pudiera haber en la superficie del agua".El hecho ocurrido el martes desató tensión entre las potencias. Washington convocó al embajador de Rusia, informó el Departamento de Estado, y el diplomático habló luego de una "provocación" de parte de Estados Unidos., que calificó al incidente de "clara violación del derecho internacional".Rusia rechazó la versión dada por Washington y aseguró que, como resultado de una maniobra brusca, un vehículo aéreo no tripulado MQ-9 realizó un vuelo sin control, perdiendo altura, y chocó con la superficie del agua", según la versión del Ministerio de Defensa citado por la agencia de noticias Sputnik.Si bien los intentos de interceptación son frecuentes, el incidente ocurrido en medio de la guerra en Ucrania generó preocupaciones acerca de que podría acercar a Estados Unidos y Rusia a un conflicto directo.