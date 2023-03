El Gobierno destacó que la relación de Argentina y Ecuador es de "cercanía y hermandad"

Foto: archivo

Las relaciones entre los gobiernos de la Argentina y Ecuador son de ", como con todos los países de Latinoamérica", dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras el conflicto diplomático que produjo el abandono por parte de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes de las instalaciones de la residencia de la delegación argentina en Quito sin que le informara a ninguna autoridad de la embajada."El canciller ecuatoriano dijo que las relaciones no están sufriendo ningún tipo de conflicto. Es una situación puntual. Tenemos con Ecuador relaciones de cercanía y hermandad como con todos los países latinoamericanos", dijo la portavoz en la habitual rueda de prensa de los días jueves en la Casa de Gobierno.En ese marco, Cerruti añadió que "el tema había llevado un tiempo sin resolución" y remarcó que "la Cancillería argentina había actuado ante organismos internacionales" a fin de que se resolviera la situación., y es lo que le corresponde a la Argentina, llevar adelante ante una petición por el estilo", según explico.Dijo además que "las cuestiones de seguridad de Ecuador las maneja Ecuador" y agregó que "el Gobierno argentino no tiene que ver con las cuestiones de seguridad en Ecuador; nos excede cómo haya sucedido".Por otra parte, Cerruti remarcó que las autoridades nacionales esperan "que esta situación pase rápidamente y encontremos una solución" al tiempo que ratificó que "Argentina hizo lo que tenía que hacer" al aludir a la elevación del caso para que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El miércoles el canciller Santiago Cafiero advirtió que "el prolongado paso del tiempo" que la exministra ecuatoriana viviendo en la embajada argentina en Quito atentaba "contra sus derechos fundamentales", como también afectó los de su hijo, "menor de edad y de nacionalidad argentina, que la acompañaba", detalló."La presencia de la señora Duarte (Pesantes) en la residencia argentina data de agosto del 2020 y, pese a todos los intentos de ambas partes por encontrar una solución compartida, el prolongado paso del tiempo fue generando una situación que atentaba contra sus derechos fundamentales", describió el titular del Palacio San Martín.A través de un hilo de Twitter, Cafiero se refirió al conflicto diplomático que produjo el abandono por parte de Duarte Pesantes de las instalaciones de la residencia de la legación argentina en Quito sin que le informara a ninguna autoridad de la embajada, un hecho que la Cancillería informó el lunes último.Al día siguiente, en la mañana del martes, la exministra de Transporte del gobierno de Rafael Correa fue vista en Caracas, Venezuela, donde se presentó ante la embajada argentina a cargo de Oscar Laborde para informar que se encontraba en ese país y que por el momento no pensaba viajar a la Argentina.En relación a esta sucesión de hechos, el propio Cafiero dijo que "la situación de vida" de Duarte Pesantes y la de su hijo eran "precarias", al tiempo que recordó que él mismo -en nombre del Estado argentino- elevó el caso para que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Además, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que luego de que la Argentina le comunicara a Ecuador en diciembre pasado que "había decidido otorgar asilo diplomático" a la exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, ese país respondió con el rechazo del pedido de salvoconducto, lo que dejó en claro "la diferencia de opinión".En cualquier caso, Cafiero resaltó que la intención de la Argentina fue en todo momento "enmarcar" la "discrepancia" en lo que el Derecho Internacional establece para estas situaciones, ya que los tratados y convenciones en la materia, recordó, ofrecen "mecanismos de solución para estas controversias".Por otro lado, en alusión a un artículo publicado en un portal informativo, el canciller negó que a lo largo del cortocircuito con Ecuador por la situación de Duarte Pesantes se hayan producido "conversaciones y reuniones" que, remarcó, "jamás ocurrieron", como tampoco intervinieron "terceras personas que no estuvieron involucradas en absoluto", puntualizó.