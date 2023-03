El Presidente se realizará un bloqueo radicular entre hoy y mañana

El Presidente se realizará un bloqueo radicular. Foto: Archivo

"Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad"

Qué le ocurrió al Presidente

Parte médico de la Unidad Médica Presidencial



Al presidente Alberto Fernández le realizaron los estudios correspondientes evidenciándose hernia de disco lumbar. Se realizará un bloqueo radicular en 48/72 horas. Se indica reposo y adecuar actividades a la Residencia Presidencial. pic.twitter.com/q3C2klM2qO — Casa Rosada (@CasaRosada) March 15, 2023

Otro antecedente de salud del Presidente

El presidente Alberto Fernández se realizará un bloqueo radicular entre este jueves y el próximo viernes, tras la hernia de disco lumbar que le fue diagnosticada esta semana y que lo mantiene realizando sus actividades oficiales en la residencia de Olivos., en su rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno."El Presidente tuvo un dolor lumbar, se hizo los estudios correspondientes y le indicaron una pequeña intervención que se realizará en las próximas horas, hoy mismo o mañana. Mientras tanto realiza sus actividades en la residencia de Olivos . Cuando se decida el día y la hora de la intervención se va a comunicar oficialmente", precisó Cerruti.Según se informó en dos partes médicos de la Unidad Médica Presidencial,y, tras los estudios llevados a cabo en el Sanatorio Otamendi, se determinó la presencia de una hernia de disco lumbar y la realización de un bloqueo radicular, programada en 48/72 horas."Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad. Por eso mi agenda seguirá en Olivos y, lamentablemente, debí suspender los viajes que tenía previstos a Chaco y Entre Ríos, que trataré de hacerlos la semana entrante", señaló el pasado miércoles el jefe de Estado.bloqueo"En ese mismo disco tuve el mismo problema hace 16 años y me sometí al mismo tratamiento con resultados muy buenos. No es nada grave, aunque sin tratamiento adecuado te genera dolores muy intensos", recordó.El último episodio de salud del mandatario, donde debió ser atendido por una gastritis erosiva con signos de sangrado, ante lo cual el canciller Santiago Cafiero fue el encargado de reemplazarlo en la cumbre de líderes del G20.; el doctor argentino Manuel Estigarribia, de la Unidad Médica Presidencial; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y Gabriela Cerruti.En ese centro asistencialSin embargo, una vez recuperado, Fernández retomó la actividad en ese país y mantuvo una reunión bilateral pautada con su par chino, Xi Jinping, antes de emprender el regreso a la Argentina.