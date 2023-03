Cerruti sobre Edesur: "El Estado evaluará la quita de la concesión"

"Está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todos esos puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la empresa Edesur"

Foto: Gustavo Amarelle

Los datos de la inflación

Foto: Gustavo Amarelle

La interna del FdT

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno "está avanzando" en la presentación de una denuncia penal "en las próximas horas" contra la empresa Edesur por los sucesivos cortes de energía eléctrica y señaló que, paralelamente, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) trabaja en la presentación de un informe que "pone de manifiesto todos los puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión" a la compañía.Así lo expresó en el marco de la conferencia de prensa de los jueves, en la que precisó que"."También está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todos esos puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la empresa Edesur. Este es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y que se va a hacer a través de los organismos correspondientes para cuidar también los intereses del Estado Argentino. Una vez que esté el informe completado, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de concesión para la empresa Edesur", puntualizó la portavoz de la Presidencia.Cerruti inició la conferencia refiriéndose al tema y remarcó que la actual situación que enfrentan miles de usuarios sin servicio es una de las "consecuencias de las privatizaciones que hizo el liberalismo".En referencia a una eventual quita de la concesión y una posible reestatización, Cerruti dijo que "no es una cuestión de 'Estado sí o Estado no', sino de que el usuario tenga el servicio que deba tener".Asimismo, planteó la "diferencia notable" en relación a otros concesionarios del servicio de distribución y comparó a Edesur, con "más de 75.000 usuarios en las últimas semanas, que tuvieron cortes extendidos", con Edenor, que tuvo "cortes en no más de 6.000 usuarios".Cerruti reiteró los conceptos vertidos por el interventor del ENRE, Walter Martelllo, en el sentido del cuidado con el que se analizará la situación ante posibles demandas de Enel, la controladora de Edesur.Al respecto, la portavoz indicó que "la forma en que se hicieron las privatizaciones en los '90 implica que puede haber un perjuicio para el Estado al tomar una decisión sobre este tema", dado que la concesión fue concedida "por 100 años".Por tal razón, precisó que, "una vez que esté completado el informe del ENRE, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de la concesión".La portavoz de la Presidencia aseguró que el 6,6% de inflación de febrero "es un dato que nos parece malo, malísimo", pero remarcó que el Gobierno "sigue con su compromiso firme para que vaya bajando".Además, atribuyó la suba a "cuestiones estacionales", como la incidencia de la sequía en el aumento del precio de la carne y a la imposibilidad de regular los precios de telefonía e internet por "presentaciones que hicieron en la Justicia los representantes de los grandes medios".Cerruti indicó queAsimismo, puntualizó que "el Gobierno trabaja todos los días en medidas contra la inflación" e indicó que, si llega a haber algún anuncio al respecto, "lo hará el ministro en el momento correspondiente".Al ser consultada por el índice de precios al consumidor de febrero dado a conocer esta semana por el Indec,del 6,6%, Cerruti afirmó que se trata de un dato "mal, malísimo" que "no era el esperado".En ese marco, enfatizó que "el Gobierno sigue con su compromiso firme" para que "vaya bajando la inflación y no sigan aumentando los precios"."Hay una explicación" de esa suba, manifestó, "y es que la sequía hizo aumentar el precio de la carne en más de 20 puntos y de alguna manera eso también pasó con los lácteos".Como contrapartida, destacó que los artículos alcanzados por el programa Precios Justos "no tuvieron aumentos" significativos, ya que "no pasaron los 5 puntos" porcentuales respecto del nivel de enero.Cerruti advirtió que el aporte del aumento de la carne a la inflación general fue de "un punto" porcentual, pero agregó a los principales factores de la suba del mes pasado al rubro comunicación, que si bien en la medición interanual es el que menos se incrementó (79,2% frente a un nivel general de 102,5%), en febrero fue el segundo después de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 7,8%."Las empresas de telefonía, cable, web, siguen aumentando de manera indiscriminada el precio a los usuarios", dijo la funcionaria, al tiempo que cuestionó que "se le está negando la posibilidad al Gobierno nacional de regular los precios de los servicios de comunicación", debido a que, a pesar de un decreto que los declara servicio público, "no puede intervenir por las presentaciones que hicieron en la Justicia los representantes de los grandes medios".Al margen de ese tema, Cerruti remarcó que el Gobierno "entiende que se hace muy difícil la vida cotidiana, la previsión, el estado de ánimo de la población" con estos niveles de inflación.Por otra parte, negó cuestionamientos de Alberto Fernández a Massa y aseveró que "no hay ningún reproche del Presidente al ministro de Economía" sino que, por el contrario, "están trabajando juntos codo a codo y los dos tienen el mismo compromiso" en cuanto a la reducción de la inflación.Cerruti valoró que Massa "se hizo cargo del Ministerio en una situación muy compleja" y en su defensa planteó que "es muy fácil decir cosas o escribir tuits cuando uno está en la oposición o no tiene que gobernar".Cerruti afirmó que “no hay demasiado tiempo para pensar en otra cosa que no sea gestionar”, al desestimar los últimos cruces entre los dirigentes del Frente de Todos (FdT) en el marco de la interna de cara a las próximas elecciones, y aseguró que “la preocupación central del presidente Alberto Fernández es gobernar”.“El Presidente está gobernando y su preocupación central es gobernar, llevar tranquilidad a los hogares argentinos y que mejore la economía, al mismo tiempo que continúan creciendo los índices económicos porque el mismo Indec que nos da un número malo de inflación, también dice que sigue el crecimiento de empleo y de la producción industrial”, señaló Cerruti.Al ser consultada por la situación interna del FdT y una eventual candidatura de Fernández en la búsqueda de su reelección, Cerruti aseveró: “No hay demasiado tiempo para pensar en otra cosa que no sea en gestionar y pensar en las preocupaciones de los argentinos”.El sábado pasado, en el plenario ‘Luche y Vuelve. Cristina 2023’ realizado en Avellaneda con el objetivo de "romper con la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mayra Mendoza (Quilmes) deslizaron algunos cuestionamientos a la gestión del Gobierno nacional y a la posibilidad de que el Presidente aspire a la reelección.Ante los cuestionamientos, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce de los referentes de La Cámpora, mientras que Cerruti evitó continuar con los mensajes cruzados.