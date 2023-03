El City extendió la cláusula de rescisión de Haaland hasta 2025

del goleador noruego Earlingde 180 millones de euros,a causa de la renovación del entrenador español Pep Guardiola como técnico del equipo británico, según lo reveló este jueves la prensa española.Según el diario español AS, en el contrato de Haaland estaba firmado que esta cláusula se retrasaría una temporada más si el técnico español renovaba y seguía en el Manchester City.Guardiola renovó el pasado mes de noviembre y esa decisión estaba ligada a la continuidad de Haaland en la Premier League.Después de su exhibición del miércoles en la Champions marcando cinco goles al Leipzig alemán, algunos poderosos equipos estaban a la espera de poder contratar al notable goleador por la cláusula en 2024.Ahora, pero para lograrlo, el equipo que quiera contratarlo tendrá que negociar el precio directamente con el City y que este esté dispuesto a dejarlo salir por la cifra que ellos consideren oportuna.Si no quieren pasar por este trámite y pagar directamente el precio de la cláusula, tendrán que esperar ahora hasta 2025 para buscar al ex delantero del Borussia Dortmund alemán.