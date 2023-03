Carzoglio anunció que apelará su destitución y buscará una justicia "independiente"

"Vamos a apelar la resolución del jurado de enjuiciamiento. Aunque la ley 13.361 no dispusiera la posibilidad de recurrir, han habido antecedentes en la justicia provincial y si fuera necesario vamos a llegar a la Corte para satisfacer nuestro descontento y revertir esta resolución"

El exjuez de Garantías N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Luis Carzoglio,, anunció que el próximo viernes apelará la resolución del jurado y afirmó que "no todo está perdido, seguimos buscando un poder judicial fuerte e independiente"."Vamos a apelar la resolución del jurado de enjuiciamiento. Aunque la ley 13.361 no dispusiera la posibilidad de recurrir, han habido antecedentes en la justicia provincial y si fuera necesario vamos a llegar a la Corte para satisfacer nuestro descontento y revertir esta resolución", explicó Carzoglio en declaraciones a Télam tras la conferencia que brindó esta tarde en Avellaneda junto a su abogado defensor Diego Raidán.El exmagistrado precisó que durante el jury hubo "conductas no ajustadas a derecho, no hubo el respeto que debe primar y debe mantener el acusador, en este caso el Procurador Julio Conte Grand con respecto a las partes en juicio"."Algunas actitudes merecían el planteo de alguna denuncia y hubo hechos llamativos como el voto por unanimidad de los 9 integrantes en relación a las imputaciones que se nos hacían. Sabíamos que los 5 abogados del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires siempre votaron en contra y que teníamos en contra el bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, y nos resultó llamativa la ausencia de las dos legisladoras del Frente de Todos sorteadas para integrar el jurado de enjuiciamiento", detalló.Apuntó que "es llamativo también el silencio de la clase política provincial"., remarcó.Sostuvo que "somos hombres de bien que cuando tuvimos un enfrentarnos lo resolvimos de manera lógica, legal e hicimos las denuncias correspondientes para relatar lo que estaba pasando, los aprietes de los espías y el hostigamiento de los medios hegemónicos".Anunció que en abril próximo realizará reuniones vecinales para explicar su enjuiciamiento y para oir las inquietudes de los y las vecinas y afirmó que "no todo está perdido, seguimos buscando un poder judicial fuerte e independiente"."No podemos dejar que se tape u oculte la importancia de haber cumplido con el deber, el haber denunciado los aprietes a los que fui sometido en octubre de 2018, eso el jurado no lo tuvo en cuenta, solo tuvo en cuenta las imputaciones efectuadas en base a 20 testigos, contra los 60 testigos nuestros y todo para destituirme", destacó.Anunció a esta agencia que "todo esto será planteado por canales legales. El recurso está en elaboración, el viernes que viene será interpuesto el recurso contra la resolución".Carzoglio había sido suspendido en sus funciones en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Independiente, y luego de que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), comandada entonces por Gustavo Arribas, le dieran directivas para que procediera en ese sentido, según denunció.Tras la declaración de 85 testigos -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado definió el jueves último la destitución e inhabilitación del magistrado.Los integrantes del jurado que votaron a favor de la destitución e inhabilitación fueron la jueza Hilda Kogan (presidenta del cuerpo); los abogados Graciela Beatriz Amione, Pedro Jorge Arbini Trujillo, Jorge Pablo Martínez, Pablo Esteban Perrino y Juan Emilio Spinelli.También votaron para queEn tanto, las dos legisladoras del FdT que formaban parte del jurado, Débora Galán y Maite Alvado, no estuvieron presentes al momento de la votación.