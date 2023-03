Kicillof: "Un banco puede servir para destruir la industria nacional o potenciarla"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof señaló que “un banco puede servir para destruir la industria nacional o potenciarla”, al participar de la presentación del libro y documental del historiador Felipe Pigna "Doscientos años” que describen los principales hitos del Banco Provincia y su vinculación con la historia argentina.en la Sala Piazzola del Teatro Argentino y agregó: “El banco, como instrumento, puede servir para destruir la industria nacional o potenciarla”.En esa línea, destacó que loLas expresiones del mandatario bonaerense se dieron, en 1822, hasta hoy, y describe sus principales hitos, como la emisión del primer billete patrio, el primer crédito hipotecario del país y el primer crédito planificado para el sector agropecuario, entre otros.No es la primera vez que el gobernador destaca el rol del Banco Provincia durante las distintas gestiones.A principios de marzo, al presentar los descuentos en carnicerías con cuentas DNI,Durante la charla en el Teatro Argentino, el gobernador bonaerense, el historiador Pigna y la periodista Julia Mengolini repasaron acontecimientos y analizaron el rol del Banco en diferentes etapas de la Argentina.“Cuando se creó el Banco Provincia, Argentina no existía. Estaba disgregada en autonomías provinciales y la economía era un caos que necesitó de un banco para organizarse”, explicó Pigna luego de que se compartiera un documental que sintetiza la historia de la entidad bonaerense.“El libro es una historia de la provincia y no es casual que se confunda con la historia de Argentina”, agregó el historiador.Durante la presentación, se resaltó el rol del escritor y político Arturo Jauretche, quien ejerció la presidencia del Banco Provincia entre 1946 y 1950 y orientó su gestión a potenciar la producción nacional por medio de una política crediticia.“Jauretche fue muy criticado por los intelectuales de la época por asumir una tarea pública”, indicó Pigna y destacó que su impulso productivo no sólo estuvo orientado al campo sino también a la industria y la vivienda.Kicillof subrayó que el lema del escritor durante su presidencia en la banca pública fue “producir, producir y producir” y destacó que “haber puesto al banco a ser un factor de producción es una declaración de principios”.En esa línea, lo vinculó con la política actual de la entidad y señaló que hoy “el Banco Provincia tiene un papel actual muy poderoso como resorte porque ha servido para financiar líneas productivas”.“Uno de los objetivos de esta gestión es integrar de manera explícita la acción de gobierno con los programas y la política del banco”, agregó.Asimismo, indicó que “el banco expresa una batería de políticas, una comprensión sobre el papel del Estado que tiene que ser muy profunda” y explicó que para las “convicciones liberales el banco debe ganar plata, pasa que las cuestiones más rentables no son coincidentes con la necesidad social”.Pigna, además, mencionó la identidad que el Banco le da al bonaerense y destacó que en el interior “está la plaza principal, la escuela, la iglesia y el banco; el banco es parte del paisaje y hay mucha cercanía con la gente”.Sobre el final, el mandatario bonaerense se refirió a los futuros proyectos del Banco Provincia y resaltó que “sin meterse en detalles electorales hay muchos proyectos que involucran al banco”.En esa línea, reiteró que trabajan en la elaboración de “una ley para la banca pública, para la banca de desarrollo”.“La ley que rige que a las entidades financieras es de la dictadura, nunca se pudo modificar; la banca pública se rige por los mismas regulaciones que la privada, con el mismo marco normativo sin ninguna ventaja particular”, dijo Kicillof.El gobernador bonaerense planteó que “si hubiera una ley especial que no pusiera en igualdad de condiciones a un banco privado con el banco de la provincia, tendríamos más flexibilidad en algunos instrumentos por ejemplo para dar un crédito a determinadas personas, personas jurídicas, cooperativas que no cumplen con determinadas normativas del crédito privado”.En diálogo con Télam, Pigna explicó que “cada capítulo del libro comienza con una reseña histórica de las décadas, de estas 20 décadas y luego viene la historia puntual del Banco, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento, las sucursales, qué obra financió el Banco”.El historiador consideró que la banca pública cumple “un rol fundamental que no lo cumple a veces la banca privada, que tiene que ver con el financiamiento de pequeños similares a los productores, de cooperativas agrícolas, una cantidad de cosas que tiene un agregado que es el rol social que la banca privada no tiene por qué tenerlo tampoco”.Del acto participó también el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quien destacó ante esta agencia que “los 200 años del banco son una oportunidad para revisar su historia y en ese trabajo encontramos que el banco y su historia van muy en paralelo, y tiene mucho que contar, sobre la historia de nuestro país y de nuestra provincia”.Además, destacó que “en la historia del banco, en sus mejores momentos, lo que encontramos es un banco al servicio de la producción, un banco comprometido con la realidad de su gente y un banco con una vocación muy grande de innovar en lo que es los servicios financieros”.