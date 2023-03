Un detenido por el crimen de un músico utilizado como "mensaje" en una disputa de barras

Según la grabación de una cámara de seguridad del estadio, un hombre bajó a Altamiradno de un vehículo y le disparó tres veces. (Street view)

El crimen

Un hombre de 34 años fue detenido este miércoles trasrealizados en domicilios de las localidades santafesinas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez porsecuestrado “al azar” el 1 de febrero pasado y asesinado unos minutos después frente a un acceso al estadio del club Newell’s Old Boys, informaron fuentes policiales.solicitó un allanamiento en Rosario y tres en Villa Gobernador Gálvez en la búsqueda de los autores del asesinato del joven músico, que según la pesquisaComo resultado de los allanamientos fue detenido un hombre de 34 años identificado como Cristian A., señalaron fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizó los procedimientos. También, añadieron los informantes.Como resultado de los allanamientos fue detenido un hombre de 34 años identificado como Cristian A., señalaron fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizó los procedimientos. V"Por ahora no lo tenemos directamente vinculado al homicidio", apuntó a Télam el informante. También se secuestró una escopeta, cartuchos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y una cámara de fotos, añadieron los informantes.Los allanamientos se realizaron en calle El Calden sin número de Rosario y en Pasaje Público sin número; Irala al 700 y Pasaje San Rafael al 3000 de Villa Gobernador Gálvez.en la puerta 6 del estadio del club Newell’s Old Boys. Según la investigación a cargo de Edery y el fiscal Luis Schiappa Pietra, el joven,, fue secuestrado esa misma noche en un automóvil en la intersección de Ovidio Lagos y bulevar 27 de Febrero. Se trata de un extremo del Parque Independencia de Rosario, a pocas cuadras del estadio de Newell’s.De acuerdo a la pesquisa, el músico había estado antes en un ensayo y acompañó a una amiga hasta ese lugar, donde unos minutos después lo “levantó” un auto, que lo llevaría hasta el acceso a la cancha. Allí, sLos fiscales indicaron quea un sector de la barra brava del club, enfrentada a otra facción.Pero aclararon queque la atraviesan, entre las que se destaca la presencia de la banda conocida como “Los Monos”.Schiappa Pietra dijo tras los primeros pasos de la investigación que “esta persona que no estaba dentro de los entramados criminales y que “no existe ningún tipo de vinculación con el fútbol, la barra, ni con una estructura delictiva”.completó el funcionario del MPA sobre la sorpresa que provocó ese homicidio.En ese sentido, agregó: “es muy triste usar una vida para comunicar, estos hechos no pueden naturalizarse y por eso tenemos que actuar en consecuencia”.