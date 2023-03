Demichelis sufre: De la Cruz tiene una lesión en su rodilla

De La Cruz sufrió una lesión / Foto: Alejandro Santa Cruz

ℹ️ [Parte médico] En el día de hoy, Nicolás De la Cruz presentó un episodio de sinovitis de rodilla derecha.

Deberá realizar tratamiento médico y fisiokinésico permaneciendo inactivo entre 10 y 12 días, acorde a la evolución. pic.twitter.com/wQJhlMMkM1 — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2023

𝗟𝗼𝘀 𝗽𝗶𝗯𝗲𝘀. ⚪️♥️⚪️



⚽️ Matías Gallardo, Alexis Araujo y Leandro Peña Biafore. pic.twitter.com/n4pBz5wfaO — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2023

El volante uruguayo Nicolás De la Cruz padece una sinovitis en la rodilla derecha, según informó este miércoles el cuerpo médico de River Plate, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por 12 días, aproximadamente."En el día de la fecha el jugador Nicolás De la Cruz presentó un episodio de sinovitis de rodilla derecha y deberá realizar tratamiento médico y fisiokinésico permaneciendo inactivo por un lapso de aproximadamente 10 a 12 días acorde a evolución", fue el texto del parte médico dado a conocer esta tarde por el club de Núñez.De la Cruz, de 25 años, no tomó parte del entrenamiento de hoy en el que el técnico Martín Demichelis sumó al hijo de Marcelo Gallardo, Matías, uno de los enganches de la reserva que ya había trabajado en Primera en la temporada pasada.Matías Gallardo, de 19 años, quien en 2022 se sumó al plantel de reserva, fue convocado para entrenar con el plantel profesional junto con el defensor central Leandro Peña Biafore de 19 años -hermano de Felipe, el volante que está a préstamo en Arsenal- y el punta Alexis Araujo, de 18 años.Los tres juveniles participaron de la rutina física y los trabajos con pelota, en una metodología habitual para que los juveniles tengan roce con la primera división.El zaguero Peña Biafore, en tanto, no pudo culminar las tareas ya que sufrió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo y el cuerpo médico decidió realizarle estudios para determinar el grado de la lesión.Por otra parte, antes del inicio del entrenamiento, Elías Gómez se retiró a su domicilio por unas leves líneas de fiebre, mientras que se planificó menos carga de trabajo para Miguel Borja y Santiago Simón, quienes el lunes se entrenaron en alta intensidad.El equipo de Demichelis, que viene de ganarle a Godoy Cruz 3-0, se entrena de cara al partido del domingo a las 21:30 horas en Junín frente a Sarmiento, por la octava fecha de la Liga Profesional previo al parate por la fecha FIFA.En cuanto al equipo, no hubo trabajos tácticos pero se estima que el entrenador solamente realizará un cambio obligado, que sería el ingreso de Agustín Palavecino por De la Cruz, tras la mejor actuación del equipo desde que asumió y con 9 partidos oficiales disputados.Así, los 11 para jugar un 4-2-3-1 serán: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendo y Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Agustín Palavecino y José Paradela; Lucas Beltrán.Las dudas van a estar en la conformación del banco de suplentes, ya que están para regresar hace un par de semanas, Matías Suárez, quien no fue convocado ante el "Tomba", y Emanuel Mammana, quien entró a la lista pero quedó fuera del banco.Justamente Mammana sufrió hoy un hecho delictivo, ya que fue asaltada y desvalijada la escuela de fútbol que él regentea en la ciudad bonaerense de Merlo.Finalmente River trabajará en Ezeiza toda la semana y quedará concentrado en el Monumental el sábado por la tarde, para viajar en micro el domingo por la mañana a Junín, con almuerzo y hospedaje en el Hotel Copahue, con regreso inmediato tras el partido ante el "Verde".