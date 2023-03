El humor tiene cara de mujer. (Arte: Jazmín Guzmán)

La risa como desobediencia: el humor en canciones hechas por mujeres

La última de las Red Hot Mamas

Sophie Tucker, hacia 1930.

"He hadn t up till yesterday" (Sophie Tucker) VER VIDEO

Las histéricas somos lo máximo

Liliana Felipe. (Foto: Víctor Carreira)

"Las histéricas" (Liliana Felipe) VER VIDEO

Con el odio acabaremos

Nacha Guevara. (Foto: Claudio Fanchi)

"La canción del odio" (Nacha Guevara" VER VIDEO

La alegría como desobediencia

Viuda e hijas de Roque Enroll. (Foto: Sergio Quinteros)

"Lolly Pop" (Viuda e hijas de Roque Enroll) VER VIDEO

Irónico

Alanis Morisette, en 2009. (Foto: Víctor Carreira)

"Ironic" (última versión de Alanis Morisette) VER VIDEO

Reír y hacer reír ha sido durante mucho tiempo una atribución exclusivamente masculina en lo que concierne a la esfera pública.Un recorrido por la historia de la risa de las mujeres, llevado a cabo por, en su libro “Le rire des femmes” muestra que las reglas de la moral y de la cortesía regularon, a través de los siglos, la carcajada femenina, al considerarla inapropiada, peligrosa, desvergonzada, o que deformaba el rostro y atentaba contra la belleza, e incluso, que era síntoma de locura.El cuerpo de la mujer siempre se pretendió silencioso: desde los comienzos de la cultura occidental, en la Antigua Grecia, Aristóteles dictaminó que el silencio honraba a la mujer,; de modo que las mujeres tuvieron que desobedecer gradualmente el silenciamiento del cuerpo, y conquistar el poder de hacer reír.“Qué placer ver cómo, desde el último cuarto del siglo XX, l, cargando las tintas contra la omnipotencia patriarcal que, durante siglos, les negó la educación, la palabra en público, la escritura, inclusive el derecho a descostillarse de risa a gusto”, festeja la autora de esta investigación, Sabine Melchior-Bonnet.En el ámbito de la música, utilizar el humor como discurso político se convirtió también en cosa de mujeres.(1887-1966) fue una de las más extraordinarias artistas en la historia de los Estados Unidos.Cantante y comediante de origen ruso -nació en Tulchin, Ucrania, con el nombre de Sonya Kalish-, radicada en el país del norte, lugar en el que se consagró como estrella del vaudeville y music hall durante la primera mitad del siglo XX y donde cobró notoriedad por su personalidad, sagacidad y por las letras de sus canciones llenas de comicidad y picardía., para dejar en claro que las mujeres también eran sujetos deseantes, algo que no era habitual para aquella época; a tal punto, que a Sophie Tucker le valió el apodo de “La última de las Red Hot Mamas”.En sus 50 años de trayectoria, Sophie pasó por el vodeville, los clubes nocturnos, Broadway y los discos. Hizo radio, películas y televisión. Y dejó muchas canciones que con humor y franqueza interpelaron a la sociedad p, se define en su twitterdesde 1978 luego de que tuvo que exiliarse cuando la dictadura cívico militar hizo desaparecer a su hermana y su cuñado.Sus canciones, como una reinterpretación de la canción de protesta que floreció en los años 60 y 70, con el humor e ironía en tanto discurso político: “Es una continuidad, es un seguir haciendo lo mismo de otra manera, es usar el humor como un instrumento de revelación y de revolución”, señala la artista en entrevista con Alexander García.El debut decon sus canciones de protesta, había tenido lugar, el espacio que albergaba a las vanguardias del teatro, la música y la pintura, en la calle Florida 936.y fue el primer concierto de música popular que se dio en la sala. De sus canciones, esto decía en mayo de 1970 en una entrevista con Mario Mactas: "Si fueran muy difíciles no tendrían sentido. Creo queSólo que no son idioteces cantadas, y con algunas alguien puede sentirse incómodo. ¿Qué puedo hacer contra eso? No son para protestar ni panfletos con música. Política se hace desde otro lado. (…) Yo canto para que unos se sientan felices y otros con bronca"., algo que Nacha siempre manejó con maestría a lo largo de toda su carrera. "Nacha de Noche” es un buen ejemplo de ello, con un repertorio donde abundaban la sátira y la ironía,Y tantas otras que vendrán después comodonde Nacha invita a frenar el odio juntos, de la mano, apelando para ello a la violencia más extrema.abordadas con un enorme manejo del humor y la ironía, y coninterpelaban el discurso dominante de la cultura rock, y su solemnidad.La banda derevindicaba la música de la Nueva Ola de los años 60 con su repertorio: canciones propias muy bailables, a base de twist; y reversiones de clásicos de aquella época, con sus letras modificadas y resignificadas.Tal por ejemplo,, un cover de la canción que habían popularizado, en 1958, las The Chordettes, y que en nuestro país, al año siguiente, había sido grabada por el grupo argentino Los Hi-fi´s. Traducida al español, las voces femeninas de este grupo de fines de los 50, cantaban:En la versión de las Viudas, ellas cuentan otra cosa, claro:, una de las tantas expresiones que formaron parte de la trama cultural, política y social abierta por los procesos de recomposición democrática durante la post-dictadura de los años 80, pero con una etiqueta que quizás parece decir menos de lo que realmente significa.El despliegue de, fue una respuesta ante la depresión, el desánimo y el miedo, que había generado la represión dictatorial. Un empoderamiento frente al dolor. Una reacción vital. Las Viudas eran una expresión de la alegría, visual y musical.De esto hablaban las Viudas en aquellos tempranos años 80, con el humor como discurso político.La canciónpertenece al álbum de“Jagged Little Pill” (1994), un disco que l, y por el que obtuvo 4 premios Grammy, incluyendo el de disco del año.Sin embargo, el éxito no le evitó a Alanis una ola de críticas por esta canción, que fue uno de los singles más vendedores de ese entonces pero que, también, fEn ella, Alanis hace referencia a las ironías de la vida, a cosas que salen mal o no como las esperamos. Sin embargo, el cómico irlandéstomó la canción para hacer un número humorístico donde señalaba queEn su monólogo explicaba que las situaciones que se describían en la canción obedecían más bien a la mala suerte o la falta de previsión:; alguien que sale tarde a trabajar y lo frena un embotellamiento; un hombre que gana la lotería y muere al día siguiente; alguien a quien le sirven torta en la oficina… en su primer día a dieta. En suma, Ed Byrne planteaba queEl gag del cómico irlandés alcanzó una enorme popularidad y lo presentó en muchos lugares, incluso, durante un concierto a beneficio justo después de la participación de la cantante.De aquel largo debate nacional de fines de los 90 sobre si esas escenas encajaban o no en el concepto de ironía,Siempre abracé el hecho de que de vez en cuando sería la reina del malapropismo. Y cuando Glen (Glen Ballard, el coautor) y yo lo escribimos, definitivamente no nos empecinamos en que todo fuera técnicamente irónico”.cuando se presentó en el programa del productor y presentador de televisión británico James Corden, "The Late Late Show", para hacercon muchísimo humor y una letra renovada con escenas que incluyen todos los aditamentos del nuevo milenio: Snapchat, Facebook, waze, líneas aéreas low cost y un remate final que da por cerrado el debate a pura risa, cuando se oye en el último verso la frase: “es como cantar una canción llamada ‘irónico’ en la que no hay ninguna ironía”.