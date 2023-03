Con anuncios de créditos, inauguraron la asamblea del Consejo Federal de Turismo

En cuanto al PreViaje 4, previsto para mayo y junio, Lammens adelantó que "tiene las mismas características que el anterior" / Foto: Prensa.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, anunciaron este miércoles en la apertura de la 162 asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) un financiamiento de 10 mil millones de pesos a través de una línea de crédito para empresas del sector que ayudará a "motorizar la generación de empleo" en una "actividad federal que genera ingreso de divisas".Estos créditos destinados a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas turísticas van, con un plazo de devolución de hasta cinco años, incluido el período de gracia de un año, financiándose hasta el 100% del proyecto presentado, explicaron los funcionarios durante el encuentro del CFT que se realizó en Tucumán.En ese marco,durante todo el plazo del crédito y se admitirá hasta un 20% del monto del crédito otorgado para financiar capital de trabajo asociado a la inversión."Ponemos en marcha esta iniciativa con dos objetivos: motorizar la generación de empleo en el turismo y seguir robusteciendo un sector que ya es protagonista de la reactivación económica de nuestro país y cumple un rol fundamental en su desarrollo", expresó el ministro Matías Lammens.A su vez, Batakis resaltó "la importancia de acompañar a todos los sectores productivos y, en este marco, el sector turístico es estratégico porque genera empleo, tiene impacto en el territorio, es una actividad federal y genera ingreso de divisas"."Nosotros, desde el Banco Nación tenemos que acompañar el desarrollo en cada una de las regiones del país", aseguró la funcionaria.De acuerdo a lo explicado por los funcionarios, podrán aplicar a estas líneas de crédito las empresas que realicen una actividad vinculada al sector turístico como, que tendrán que presentar proyectos estratégicos de inversión para la adquisición de bienes de capital, incluidos rodados y embarcaciones, o la construcción o adecuación de instalaciones.En este sentido, las propuestas deberán contemplar la generación de empleo, incorporación de tecnología, perspectiva de género, impacto local o regional, además del cuidado del medioambiente y la utilización de energías renovables.En la inauguración del encuentro, que se realizó en el hotel Sheraton de la capital tucumana, el gobernador y exjefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó que "ha quedado claro que el turismo es el motor del crecimiento de la Arginina, es lo que figura al tope, y es lo que entre todos tenemos que mantener para que esto siga adelante".Respecto de la presencia de las autoridades turísticas de todo el país y las del Ministerio de Turismo y Deportes y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Manzur aseguró que "este es el equipo que ha logrado grandes cosas en materia de turismo, con consenso, con diálogo"., agregó.Y, acotó: "Vemos que las políticas públicas que se han instrumentado a lo largo y ancho de la Argentina han dado resultados. Hoy cuando uno hace cualquier medición de políticas públicas al tope aparece el turismo y al tope aparece una de las cuestiones fundamentales no sólo en el país sino a nivel mundial, que es el PreViaje".Por su parte, el ministro Lammens adelantó que en los próximos días se firmará un acuerdo de precios con el sector privado, al tiempo que destacó queSobre este acuerdo de precios, resaltó que se debe trabajar en lo que calificó como "un cambio cultural, que tiene avances y retrocesos" y tratar de explicar que "no hay que salvarse en los meses de enero y febrero, que por ahí va a haber temporada media alta todo el año, entonces hay que trabajar con el tema de los precios y de ir llevándolos"."Lo que podemos pedir es que no haya situaciones abusivas", advirtió, y en ese sentido recordó que hubo unpara que se tenga el mismo resultado de que los precios estén por debajo del IPC.Entre los puntales que tiene el Ministerio, Lammens mencionó la promoción "que tiene como ícono al, el programa de más impacto, y que la tercera edición ha funcionado muy bien" y en cuanto al PreViaje 4, previsto para mayo y junio, adelantó que "tiene las mismas características que el anterior".Asimismo, pidió que se siga apostando aly que quienes no presentaron proyectos lo hagan "para poder este año seguir creciendo" y destacó la importancia de la formación profesional para la atención al turista y para ello remarcó el trabajo realizado con la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y la Federación Hotelera Gastronómica (Fehgra) con quienes, dijo,En cuanto al, aseguró que "hay una recuperación muy franca de los países limítrofes, con Uruguay y Chile con números por encima de la prepandemia, Brasil está en un 80%, trabajamos muy intensamente con Bolivia y Paraguay; pasa algo muy extraordinario con Norteamérica; y tenemos el gran desafío de recuperar el nivel de los europeos".Durante el encuentro nacional,(CFT).