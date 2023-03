Más del 40% de las escuelas porteñas tiene algún problema de infraestructura

La multisectorial de padres, alumnos y docentes reclamó mejoras en la infraestructura escolar. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

Reclamo por problemas de infraestructura escolar VER VIDEO

Ventiladorazo de los distritos escolares 9 y 10 en Cabildo y Juramento para denunciar la desinversión en infraestructura escolar del Gobierno de la Ciudad. pic.twitter.com/Sn1RrsaER3 — UTE (@utectera) March 15, 2023

Los gremios docentes rechazan la instalación de cámaras

, según la multisectorial escolar constituida por docentes, familias, estudiantes y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que exigieron este miércoles mayor presupuesto educativo."Los integrantes de toda la comunidad educativa nos juntamos, en el marco de la Multisectorial, porque nos convoca y nos preocupa la infraestructura escolar; el año pasado presentamos el mapa de riesgo con más de 200 edificios escolares con graves problemas de infraestructura, sobre un total de 950, más del 20%, y preveíamos que esta situación se iba a agravar", indicó en conferencia de prensa Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medios de Trabajo de la UTE.La multisectorial educativa, conformada por familias, docentes, estudiantes, cooperadoras e integrantes de la UTE, la Defensoría del Pueblo y legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), anunciaron a las 10.30 de este miércoles que se encuentran trabajando en un nuevo mapa de riesgo de los edificios escolares, en la puerta de la escuela normal Superior 1, Lenguas Vivas, sobre la avenida Córdoba al 1.951.Francisco especificó, al respecto, que el presupuesto educativo "viene bajando desde hace 10 años y la infraestructura escolar se redujo en un 40 y 45% y esto se materializa en condiciones de deterioro en los edificios escolares que hoy se visibiliza por la ola de calor"., que se escuche a la comunidad educativa que somos quienes más conocemos las escuelas porque estamos todos los días en ellas", expresó el secretario de condiciones de trabajo de UTE.Acompañaron en la conferencia de prensa la secretaria general de UTE, Angélica Graciano; una representante de la Defensoría del Pueblo, Isabel Pérez Patinio; el representante de cooperadoras, Pablo Cesaroni; Maru Menga, en nombre de la legisladora Maru Bielli; la regenta del Instituto de Educación Superior Alicia Moreau de Justo, María Pennella; y integrantes de los centros de estudiantes de la escuela de Teatro Niní Marshall, Lenguas Vivas y la escuela Superior de educación artística de música, Juan Pedro Esnaola., "de consulta abierta para que queden registradas las situaciones y podamos ver esta faltas de respuestas por parte del Gobierno porteño, y este desinterés por mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje"."Tenemos escuelas con obras inconclusas, como en el Normal 1, que hace tres años convive con una obra con ruidos, polvillo, la falta de ascensores del Alicia Moreau de Justo que desde hace un año y medio no funcionan, fundamentales para poder acceder a niveles superiores del edificio y sino se arregla la matrícula disminuye", apuntó.Cesaroni, por su parte,"El año pasado, en una conferencia de prensa en invierno que hicimos por problemas de calefacción, hablábamos de una emergencia edilicia con 200 establecimientos escolares, hoy hablamos de 400 edificios con problemas de ventilación", afirmó tras señalar la necesidad de "un plan serio de inversión en obras en escuelas de acá a dos años en gran mayoría de escuelas"."Que coloquen más ventiladores y aires acondicionados. Las cooperadoras han hecho esfuerzos para comprar aires y están muertos de risa en un salón y no autorizan la colocación porque dicen que la instalación eléctrica no está en condiciones", aseguró.En tanto, Pérez Patiño, de la Defensoría del Pueblo, recordó el acuerdo al que se arribó el año pasado para poder tener acceso a escuelas que así lo soliciten, donde concurren a las instituciones acompañados de la defensora, María Rosa Muiño, con el equipo de arquitectura y un representante del Ministerio de Educación., apuntó la funcionaria, tras mencionar la escasez de docentes en niveles medios y fallas en la inscripción en línea.En tanto, Connie Prado, de la escuela Niní Marshal, del barrio porteño de Mataderos, compartió las urgencias edilicias del establecimiento."Las escuelas artísticas cursamos 10 horas por día, acinados, a partir del mediodía donde estamos más expuestos al calor y no hubo ni una semana que la hayamos cursado completa, debido a constantes cortes de luz, agua, los ventiladores no dan a basto ni el dispenser que puso la cooperadora, y sabemos que hay 22 colegios que están haciendo faltazos, lo cual habla de una problemática estructural, en el distrito más rico del país", apuntó., que se encuentra en alerta roja por altas temperaturas "peligrosas" desde el 2 de marzo. Hoy son siete las que continúan con una medida de protesta, tales como el Comercial 33, Rodolfo Walsh, Nicolás Avellaneda y la Nº 11 Doctor Ricardo Levene, cuyo reclamo termina hoy.La Osvaldo Pugliese, continúa con la actividad de "faltazo" hasta el jueves, la Nº1 "Federico García Lorca" permanecerá con la medida hasta el viernes, mientras el centro de estudiantes de terciarios del Normal 5, de Barracas, hará un corte de calle en la puerta a las 12:30.Los gremios Ademys y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) repudiaron este miércolesal considerar que se debe respetar "el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes" y advirtieron que se trata de un "negocio con empresas proveedoras" y de "un plan de control ideológico" a docentes.Pero francamente responde a una línea pedagógica, ideológica y política de controlar la libertad de expresión y de cátedra de las y los docentes", dijo a Télam el secretario de prensa de Ademys, Federico Puy.Desde el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires confirmaron a esta agencia que se encuentra en marcha un plan de instalación de cámaras de seguridad en 150 escuelas del distrito para resguardar materiales de valor como computadoras y pantallas táctiles mediante la firma de actas con las conducciones escolares.Desde UTE-Ctera advirtieron que esta medida viola el "derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes"."Estamos en contra de todo lo que incumpla con la Ley 114 de protección de niños, niñas y adolescentes (NNyA). Esa ley de la ciudad invoca el derecho a la intimidad", dijo a Télam el secretario general adjunto de UTE-Ctera y docente Eduardo López, quien detalló que "esto se intentó hacer hace 10 años pero fue parado por una presentación judicial".La cartera educativa porteña sostuvo que no se colocarán cámaras en las aulas, pero sí en lugares donde no ingresen alumnos y sea de guardado de materiales, aunque trabajadores de la Escuela Técnica Hicken, del barrio porteño de Palermo señalaron en diálogo con Tiempo Argentino, que en la escuela se proyecta la instalación de cámaras en tres aulas.Sobre las razones que motivaron al gobierno de la ciudad a querer instalar cámaras en escuelas, López consideró que "es parte del dispositivo de seguimiento, de marketing y de negocios con las empresas proveedoras, pero además en este caso hay menores en el medio".También reconoció que "la seguridad es importante", pero aseguró que existen "otras formas de preservarla" como "restituyendo a los caseros que están sacando de las escuelas", además de colocar rejas y alarmas.Por otra parte, en cuanto a los acuerdos entre el gobierno porteño y las conducciones de escuelas para llevar adelante la medida, Ademys advirtió que no se conocen detalles."Habiendo tantos aprietes a las conducciones de las escuelas que están en estas tratativas con el gobierno de la ciudad para la instalación de cámaras, no se conoce aún cuáles son los arreglos o acuerdos institucionales para la colocación de cámaras", dijo a esta agencia Mariana Scayola, secretaria general del gremio."Ya estamos investigando el tema, consultando qué medidas políticas judiciales y de lucha vamos a tomar para impedirlas y nos acercaremos a cada una de estas escuelas", advirtió.