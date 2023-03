Kicillof: "Necesitamos la recuperación de los salarios y mejorar la distribución"

Foto: Eva Cabrera

La situación mundial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "todo nivel de inflación es malo", pero advirtió que "se vuelve una verdadera calamidad social cuando los salarios se van retrasando", por lo que sostuvo que es necesaria "la recuperación de los salarios y mejorar la distribución".Tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero, que subió 6,6%, impulsado por alimentos y bebidas , Kicillof señaló que "todo nivel de inflación es malo pero la inflación se vuelve una verdadera calamidad social cuando los salarios se van retrasando", en diálogo con el Destape Radio."Como gobernador creo que necesitamos la recuperación de los salarios y mejorar la distribución", y que "todas las medidas estén encaminadas a eso", insistió."Hay que tener una mirada integral con eso y tenemos un ministro de Economía que está buscando la mejor forma pese a las adversidades internacionales, y ahora con una situación compleja financiera", comentó sobre la gestión de Sergio Massa.Para Kicillof, el titular del Palacio de Hacienda "ha tomado muchas medidas de diferente índole" y "tiene el rol de hablar con todos los sectores"."Todos vemos la responsabilidad que hay de apuntalar todo lo que se pueda, en este marco de adversidad", subrayó.Kicillof planteó que si bien "no todo es externo", el mundo "no ayuda a estabilizar la variable macroeconómica"."Hoy si abrimos cualquier diario europeo o norteamericano veremos que hay pánico por el tema bancario y venimos de lo que fue la pandemia y de la guerra en Europa", completó.Mencionó que la situación mundial está "muy complicada" y sostuvo que por esa razón "lo que hay que hacer es pensar en lo nuestro, en cómo sostener la producción y el empleo"., dijo, al tiempo que agregó que la otra teoría que se escuchaba era la de "emisión monetaria y déficit fiscal".Respecto a quienes expresan esas teorías, dijo que son "opinólogos" que fueron "ministros de gobierno en la época de (Mauricio) Macri" y que desde ese rol "hicieron en su momento un ajuste feroz, endeudaron al país, bajaron salarios, emitieron un programa de emisión cero y tuvieron 54% de inflación, duplicaron la inflación en esos años".Agregó que "esta semana quebró un banco norteamericano porque en Estados Unidos están subiendo la taza para controlar la inflación" e ironizó: "capaz a alguno le gusta discutir dentro de un termo, pero la verdad es que hay una situación internacional en lo económico y en el terreno inflacionario, y no digo que la inflación de Estados Unidos sea como la de Argentina, pero sí que el mundo esta con el problema de la inflación y tomando medidas, que todos temen que sean recesivas, y hay una polémica en el mundo de cómo hacerlo".